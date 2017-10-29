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Независимый профсоюз РЭП продолжает завоевывать доверие белорусов

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  • 29.10.2017, 16:43
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399 человек стали членами профсоюза РЭП с начала года.

Инициатор отмены Декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», борец за запрет принудительного труда детей на уборке овощей, защитник социальных прав трудящихся – профсоюз РЭП – в последнее время стал популярным среди многих белорусов, пишет praca-by.info.

«Мы понимаем, в каких условиях работаем и с какими рисками сопряжена наша деятельность. Но мы уверены в том, что консультации юристов, выигранные суды, организованные кампании поддержки – все это шаги к будущему страны с сильной экономикой, высокими зарплатами у рабочих, достойными пенсиями и конкурентным европейским образованием.

Поэтому мы готовы рисковать и «получать по шапке», зная, что люди, которые разделяют наши взгляды и хотят изменений, всегда нас поддержат» - таков лейтмотив миниопроса наших профактивистов, проведенного накануне Пленума профсоюза РЭП.

Напомним, что в августе 2017 года против лидеров профсоюза Игоря Комлика и Геннадия Федынича было начато уголовное дело. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Правозащитники Беларуси, мировые профсоюзы, а также европейские политики призвали прекратить уголовное преследование профсоюза РЭП и его лидеров и не вмешиваться во внутренние дела профсоюза. По оценкам экспертов, «дело профсоюзов» было начато с целью помешать РЭПу продолжать свою активную деятельность по защите интересов людей труда.

P.S. Во время подготовки статьи пришел писать заявление на вступление в профсоюз РЭП  четырехсотый по счету человек в этом году.


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