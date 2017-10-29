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Минобразования объяснило, что будет с нынешними гимназистами

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  • 29.10.2017, 16:54
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В Беларуси собираются отменить вступительные экзамены в пятый класс.

Все нынешние гимназисты смогут продолжить обучение в своем учреждении образования, соообщили БелТА, комментируя планируемую отмену вступительных экзаменов в пятый класс.

В ведомстве отметили, что никто не собирается отчислять гимназистов, которые уже учатся в этом учебном заведении, но не проживают на закрепленной за ним территории. Те, кто учится в гимназиях, смогут продолжить обучение. В том числе это касается нынешних четвероклассников — они просто перейдут в пятый класс.

Как сообщалось ранее, гимназии как вид учреждения образования сохранятся. Как и обычные школы, они будут реализовывать программу начального и базового образования, далее изучение предметов будет вестись на повышенном уровне — это 10-е и 11-е классы. Соответственно вступительные экзамены в 5-е классы гимназий отменят, вместо этого отбор в гимназии предлагается осуществлять по результатам аттестации за курс базовой школы.

В министерстве считают, что отбор для изучения предметов на повышенном уровне должен осуществляться после 9-го класса — учащийся должен сделать свой осознанный выбор. Принимать в первый класс гимназий будут по территориальному признаку — так, как это было в обычных школах. Для реализации этих планов будут внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, которые урегулируют все вопросы с учетом интересов детей.


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