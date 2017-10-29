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Алесь Мышкевич: Коммунистический террор - это сатанизм

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  • 29.10.2017, 17:12
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Алесь Мышкевич

Известный музыкант объяснил, почему память о сталинских репрессиях должна существовать.

Лидер рок-бэнда "The Superbullz" и басист "Крамбамбули" Алесь-Франтишек Мышкевич примет участие в инициативе #ночпаэтав, которая начнется в Куропатах 29 октября, в 23:00, пишет группа «Малады Фронт» в «Фейсбуке»:

«Я буду принимать участие потому, что мы должны помнить эти зверства, которые совершались. Нельзя допустить ни в коем случае чтобы эти зверства повторились. Чтобы люди знали, и это осознали, что человека нельзя убивать ни в коем случае, любой человек имеет право на жизнь. А там, без суда и следствия убивали ни в чем ни виноватых, тех, которые могли сделать что-то для Беларуси и много делали. Тот террор, который делали коммунисты невозможно даже понять, это просто какой-то сатанизм».


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