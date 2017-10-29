Каролина Возняцки выиграла Итоговый чемпионат WТА 1 29.10.2017, 17:14

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Каролин Возняцки

Для 27-летней теннисистки этот титул стал 27-м в карьере.

Датчанка Каролина Возняцки (6) в финале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре переиграла американку Винус Уильямс (5) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут, пишет championat.com.

Фото: Reuters

Для 27-летней Возняцки этот титул стал 27-м в карьере и вторым в текущем сезоне. Каролина завершит год на третьем месте в рейтинге WТА, а Винус Уильямс останется пятой ракеткой мира.

Фото: Reuters