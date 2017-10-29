Бабушка тонувшего в Свислочи ребенка: Родители не поехали к сыну в больницу, выпили с горя 17 29.10.2017, 17:31

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Появились подробности громкого происшествия в Минске.

Сейчас состояние 9-летнего Антона врачи оценивают как стабильно тяжелое. Его мама с папой опровергают информацию, что были пьяными, когда о случившемся им рассказала милиция. И вспоминают: месяц назад им уже звонили правоохранительные органы. Тогда ребенок потерялся на Комаровке.

Двери квартиры, где живет Антон, открывает его бабушка. Женщина сразу интересуется: вы, случайно, не из школы? Узнав, что журналисты, начинает рассказывать.

— Внук в субботу вместе с другом около 13.00 поехал гулять. Как он оказался на Свислочи, не понимаю, Антон же домашний ребенок. Он и про дамбу эту никогда не слышал. Вы не знаете, что там произошло? Не сам же он в воду прыгнул, точно кто-то толкнул, — рассказывает tut.by Елена Ивановна, бабушка Антона.

В субботу вечером в МЧС поступило сообщение, что в районе улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Еще до прибытия спасателей и медиков Антона из воды вытащил случайный прохожий: 15-летний первокурсник колледжа. Сейчас мальчик находится во 2-й городской детской клинической больнице с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».

— Я сегодня звонила врачам, они сказали, что бабушку в реанимацию не пустят, пройти могут только родители, — говорит Елена Ивановна.

В этот момент в коридор выглядывает заплаканная женщина средних лет, она с кем-то говорит по телефону и жестом показывает: ей не до разговоров. Через минуту на пороге появляется Анатолий, папа Антона. От него слышен запах алкоголя, настроение мужчины постоянно меняется: он то хочет поговорить о сыне, то грозится всех убить.

— Мы не поехали в больницу, потому что там журналисты и врачи сказали не соваться, — на повышенных тонах объясняет Анатолий. — Завтра утром, когда никого не будет, поедем к сыну.

Анатолий возмущен тем, что про него рассказала милиция: мол, правоохранительные органы нашли родителей дома пьяными, когда те спали.

— Это неправда! — кричит на лестничной площадке папа школьника. — В 19.00 мы пошли с сестрой и собакой, а я инвалид по зрению, искать сына. Приходим домой, а тут милиция сидит.

— Неужели за это время вы ни разу не позвонили ребенку? Не спросили, где он?

— Мы запрещаем брать ему с собой мобильный телефон на улицу, он уже три штуки потерял, — говорит Анатолий.

Мужчина недоумевает, как эта история попала в интернет, винит во всем милицию, друга сына, с которым тот пошел гулять. Теперь, кстати, второй мальчик рассказывает, что расстался с Антоном еще в 12.00, и на Свислочь они вместе не ездили.

— Я не понял, как вообще милиция узнала, что это мой сын? Как быстро к нам приехала? — недоумевает Анатолий.

— Вы не чувствуете за собой никакой вины в произошедшем?

— Конечно, чувствуем, — тихо отвечает бабушка тонувшего школьника.

По ее словам, одно время она была опекуном внука, потому что у невестки возникли проблемы.

— Я не пью, не понимаю этого, — признается Елена Ивановна. — А эти двое [родители Антона] — да, но нечасто. Вот вчера они нормальные были, в деревню ездили. А сегодня выпили с горя из-за Антона, поэтому не поехали в больницу.

Бабушка живет в квартире вместе с Антоном и его родителями. Мальчик — единственный сын у пары.

— У жены еще двое детей есть: дочке 24 года, сыну 22. Она только в марте закончила выплачивать ему алименты, — говорит Анатолий и из куртки жены достает ее паспорт. — Смотрите, даже специальная отметка есть.

О том, что в семье не все так просто, мужчина рассказывает урывками.

— Ну, судим я был 20 лет назад. Отсидел и вышел, теперь вот инвалид по зрению. И у жены есть судимость. Не собираюсь тут перед вами отчитываться, за что, — начинает злиться Анатолий.

Бабушка Антона считает, что мальчика избаловали, так как он в семье один.

— Мама трохи избаловала его деньгами. Трохи он был предоставлен сам себе, — говорит Елена Ивановна.

— Мама, он просто самостоятельный! — агрессивно делает замечание Анатолий.

— Он город вообще не знает. Месяц назад поехал с другом на Комаровку, тот его бросил. Так к Антону подошла незнакомая женщина, вызвала милицию, и уже они потом связывались с нами, говорили, что внук в отделении, — вспоминает Елена Ивановна.

У Анатолия в очередной раз резко меняется настроение, он переходит на крик и угрозы, в этот момент из квартиры на лестничную площадку выскакивает его жена. От женщины тоже слышен запах алкоголя.

— Вот так с ним и живу, — говорит Елена, мама Антона. — Я уже все выплакала, завтра поеду к сыну.