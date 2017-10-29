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Армия России: за кулисами военной реформы

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  • 29.10.2017, 17:54
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Эксперт рассказал, почему Россия превращается в милитаристическую страну.

В Берлине прошла презентация книги, автор которой изучает взаимоотношения в российском треугольнике государство-армия-общество, пишет DW.

Искусная военная операция по отъему Крыма от Украины, точечные действия российских военных в Донбассе и успешное применение авиации России в Сирии привлекли внимание западных экспертов и политологов к состоянию дел в вооруженных силах РФ, внешнеполитической и военной стратегии Кремля. На бесчисленных конференциях, симпозиумах и панельных дискуссиях спорят о том, какими военно-техническими и гибридными возможностями обладает сегодня российская армия.

Что до сих пор оставалось за кадром, так это статус российских вооруженных сил в самой России и проблема общественного контроля над армией. Этот пробел восполняет только что опубликованная книга эксперта Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Нади Дуглас (Nadja Douglas) "Армия и гражданское общество в Российской Федерации".

Армия для Путина - ключ к великой державе

Представляя эту книгу вечером в четверг, 26 октября, директор ZOiS Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) подчеркнула, что мало кто рассматривает российскую армию в качестве института, на который общественность или гражданское общество имеет хоть какое-то влияние. Между тем, считает она, взаимоотношения в треугольнике государство-армия-общество может многое рассказать о сущности политической системы в России.

Надя Дуглас собирала информацию для своей книги не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Мурманске, Перми, Воронеже, других провинциальных городах России. "Взаимоотношения армии и гражданского общества всегда непростые, причем, - указала она, - в любых странах - демократических, авторитарных или переживающих период трансформации, поскольку военные и политические элиты почти всегда крайне чувствительно реагируют на попытки представителей гражданского общества вмешиваться в военно-политическую сферу и оказывать на нее влияние".

Россия в этом отношении - особый случай, поскольку, пояснила эксперт, военные в ней традиционно играют очень большую роль, армия зримо присутствует в повседневной жизни, а в истории страны часто бывало, что приоритет отдавался достижению военных, а не гражданских целей. В настоящий же момент, заявила Дуглас, армия служит в представлении президента Владимира Путина символом силы России, ключом к достижению прежнего великодержавного статуса на мировой арене.

В книге приводятся примеры попыток некоторых неправительственных организаций оказывать влияние на вооруженные силы, но от действенного демократического контроля общества над армией Россия еще очень далека. Процесс, скорее, обратный. "Ремилитаризация российской политики и российского населения на многих уровнях дают повод для беспокойства", - считает Дуглас.

Под контролем силовиков

Автор книги приходит к выводу, что российская армия целиком и полностью находится под контролем исполнительной власти, президента и его силовиков, что собственно не удивительно в стране, как выразилась она, "с суперпрезидентской системой власти".

Некоторыми инструментами контроля над вооруженными силами располагают, правда, Государственная дума и Совет Федерации, в частности, в том, что касается выделения средств на оборону. Но, подчеркивает Дуглас, в этой сфере очень много засекречено, а допуск к таким сведениям имеют только отдельные, прошедшие тщательную проверку на благонадежность депутаты, которые сами, как правило, были в прошлом военными или сотрудниками спецслужб. Так что если кто из парламентариев и имеет возможность контролировать армию и расходы на нее, заметила Дуглас, то это опять-таки выходцы из силовых структур, а не гражданское общество.

Что же касается неправительственных организаций, с активистами которых Надя Дуглас беседовала во время своих поездок по России, то большинство из них сетовали не столько на препятствия, которые чинят им власти, и давление сверху, сколько на апатию общества, низкий уровень образования и распространенное среди россиян чинопочитание.

АГС и защитники отечества

Отдельная глава книги посвящена альтернативной гражданской службе (АГС) в России, возможность проходить которую призывники получили с 2006 года. Принятие соответствующего закона в 2004 году Надя Дуглас называет позитивным итогом процесса, который был инициирован широкой гражданской коалицией сторонников альтернативной службы.

Вместе с тем, указала она, историей успеха этот закон не стал. "Те, кто проходят АГС, рады, что смогли избежать службы в армии, - говорит Дуглас, - но если посмотреть на статистику, то выясняется, что таких людей очень мало: за весь 2016 году по всей России это всего около тысячи - или 0,3 процента от всех - призывников".

Причину автор книги видит не в том, что нет желающих проходить АГС. О такой возможности, по ее словам, просто мало кто знает, а учителя в школах и ВУЗах, местные власти не заинтересованы в популяризации альтернативной гражданской службы. "Им намного важнее побуждать молодых мужчин исполнять свой долг по защите отечества, а не в больницах помогать", - констатирует Дуглас.

Дедовщина, землячества, смертность…

Что же касается положения дел в самой армии, то оно, по оценке автора книги, остается неудовлетворительным.

Идущая с 2008 года в России реформа вооруженных сил, которую Кремль планирует завершить к 2020-му, указывает Дуглас, нацелена исключительно на перевооружение армии, улучшение ее материально-технической и финансовой базы. "Человеческому же измерению, этическому компоненту в управлении войсками, - говорит она, - уделяется при этом, как правило, недостаточно внимания".

Острыми проблемами в российских вооруженных силах, по ее словам, остаются коррупция и дедовщина. Еще один феномен, на который она обращает внимание - так называемые "землячества", конфликты между солдатами на этнической почве. "Военнослужащие-мусульмане или призванные в армию из республик Северного Кавказа, - рассказала Дуглас, - зачастую мстят славянам в казармах за ту дискриминацию, которой подвергаются их единоверцы или соотечественники на гражданке".

Уникально высокой она называет смертность в рядах вооруженных сил России. Даже в мирное время, по ее данным, гибнет три процента личного состава.


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