Рубль продолжит свое «отступление» 1 29.10.2017, 18:19

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Недельный прогноз курса белорусского рубля к основным валютам.

Стоимость корзины валют выросла, несмотря на ухудшение состояния с рублевой ликвидностью в банковской системе РБ. На последнее указывают результаты последнего аукциона по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка, со сроком обращения, равным 7 дням, состоявшегося 25 октября. Спрос на облигации снизился до 263,67 млн. BYN с 800,11 млн. BYN на предыдущем аукционе, который состоялся 11 октября. При этом Нацбанк разместил облигации всего на 80,64 млн. BYN. что дало ему возможность повысить средневзвешенную ставку при размещении до 8,9631% годовых с 8,9265% на предыдущем аукционе.

При этом Нацбанк продолжал снижать средневзвешенную доходность при размещении своих долларовых облигаций, со сроком обращения, равным 1 году. На аукционе 25 октября ставка снизилась до 3,1981% годовых с 3,3143% на предыдущем аукционе, состоявшемся 12 октября. При этом объем размещения не изменился и оказался небольшим – 25 млн. USD, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

Таким образом, Нацбанк стремится остановить снижение ставок по рублевым инструментам и продолжить их уменьшение по валютным, поддержав тем самым рубль. Но что-то белорусскому рублю это слабо помогает, похоже, что у предприятий сильные девальвационные ожидания.

На прошедшей неделе Национальным статистическим комитетом РБ были обнародованы довольно странные данные по динамике заработной платы в стране. Начисленная среднемесячная заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года снизилась по сравнению с августом на 13,1 BYN (1,6%) и составила 831,3 BYN. Это неожиданное снижение, так как с 1 сентября была повышена тарифная ставка первого разряда на 6,5%, в связи с чем средняя зарплата в бюджетных организациях в сентябре увеличилась на 6% и достигла 636 BYN.

Сокращение средней зарплаты в сентябре ставит под сомнение ее возможность ее увеличения в декабре до 1 тыс. BYN и удержания ее на таком уровне в 2018 году. Похоже, что небюджетный сектор не собирается выполнять указание Лукашенко, что в принципе понятно: ну как Лукашенко накажет директоров? – Никак.

На текущей неделе предложение валюты на БВФБ может снизиться в еще большей степени в связи с завершением периода налоговых платежей, что может привести к росту стоимости валютной корзины на величину около 0,5%.