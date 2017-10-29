Непубличный кум Путина 1 Кристина Бердинских

29.10.2017, 18:30

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Виктор Медведчук

Уникальная роль посредника дала иммунитет Медведчуку от проблем по обе стороны границы.

Виктор Медведчук, лидер организации Украинский выбор-право народа и кум президента России Владимира Путина. Непубличный, но влиятельный человек, у которого, несмотря на войну, все прекрасно и в России, и в Украине.

Начнем с Майдана. Ранее Генеральная прокуратура Украины выяснила, что в течение революции, Медведчук звонил Виктору Януковичу 54 раза. Эта информация была обнародована во время видео допроса экс-президента. Мне удалось узнать и некоторые другие детали о том, что делал и где находился Виктор Медведчук в последние дни революции.

Итак, как мы помним, 18 февраля 2014 года начались столкновения между протестующими и силовиками. Именно тогда, Медведчук срочно выехал из Киева в свою резиденцию, которая находится на Закарпатье. Но долго там он не задержался и полетел в Крым. В Крыму он находился и 20 февраля, в самый драматический день Майдана, когда на улице Институтской расстреливали Небесную сотню. 20 февраля Медведчук также пытался связаться с Януковичем. Он звонил ему утром 2 раза с российского номера. О чем они говорили, неизвестно.

Идем дальше. А дальше Медведчук полетел в Россию, а затем вернулся на полуостров. Вечером 26 февраля, вместе с семьей, на частном самолете он вылетел из Крыма в швейцарскую Женеву. На следующий день, в Крыму появились так называемые «вежливые люди» и началась аннексия.

Где находится сейчас Янукович, все мы знаем - в России, а вот Медведчук вернулся в Украину и занял уникальное место в украинской политике. Он посредник между Россией и Украиной. По данным, Вадима Рабиновича, из партии «За Жизнь», который часто общается с Медведчуком, за последние годы лидер «Украинского выбора» 84 раза летал из Киева в Москву. Напомню, что только частный самолет Медведчука летает напрямую из украинской столицы в российскую, и обратно.

Медведчук стал посредником между странами в начале осени 2014 года и должен был помочь в переговорах по обмену пленных. Сначала и действительно в этом направлении был большой прогресс. Так, в конце декабря 2014 года сепаратисты отпустили 146 украинцев. Надежда Савченко также вышла на свободу благодаря усилиям Медведчука. Но последние несколько лет процесс освобождения и обмена опять зашел в тупик.

И посмотрим, что происходило на фоне этого. Оказывается, Медведчук в 2014 году вел еще одни переговоры - о том, чтобы попасть в список Оппозиционного блока. И иностранные консультанты Оппозиционного блока, говорят, что это был Пол Манафорт, посоветовали не принимать его в список. Ведь Медведчук к тому времени уже находился под персональными санкциями Америки, и появление его в списке могли бы плохо воспринять на Западе. Несмотря на это, в Оппозиционный блок все равно попали 4 его соратника - Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Тарас Козак и Игорь Шурма.

Не удивлюсь, если на следующих парламентских выборах в Раде появится еще больше его людей. Кроме Оппозиционного блока, Медведчук сейчас общается с лидером партии «За жизнь» Рабиновичем. Эта партия имеет неплохие шансы попасть в следующую Раду, и кто будет в ее списке, можно только догадываться.

Что касается бизнеса Медведчука, то сейчас фирмы, которые официально связаны с ним, оформлены на его жену - известную телеведущую Оксану Марченко. Интересно, что все эти фирмы - строительные, аграрные, инвестиционные, - находятся или в Киеве, или на Западной Украине, ближе к границе с ЕС. Рядом с российской границей официального бизнеса у него нет.

В 2015 году народный депутат Сергей Лещенко опубликовал информацию о том, что Медведчук купил себе новую 95-метровую яхту - «Роял Романс», стоимостью минимум в 180 миллионов евро. Для сравнения - это как 3 частных самолета богатого украинца Рината Ахметова или 10 самолетов депутата Виталия Хомутынника. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах. Если это и действительно имущество Медведчука, то кум Путина также входит в перечень самых богатых украинцев. Правда, на чем он на самом деле зарабатывает, до сих пор точно неизвестно - и все чаще говорят об энергетическом и топливном рынках.

Что еще интересно. Оказывается, «Украинский выбор» до сих пор работает на оккупированной территории, по крайней мере в Луганске. Хотя другим проукраинским организациям деятельность в так называемых ДНР или ЛНР запрещена.

Похоже, что уникальная роль посредника дала иммунитет Медведчуку от проблем по обе стороны границы. Поэтому, пока в Украине война и есть потребность в мирных переговорах, пророссийский кум Путина будет закреплять свое влияние и в бизнесе, и в политике. Надеюсь, что так все же будет не всегда.

Кристина Бердинских, «Новое время»