«Единственное спасение от нежелательных ушей в Минске — в отсутствии разговоров о других людях» 4 29.10.2017, 18:42

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Разные поколения минчан рассказали, что для них значит комфорт.

Что такое комфортная жизнь в городе? Для кого-то это работающий как часы городской транспорт, для кого-то — фестивали и вечеринки, а для кого-то — просто зеленые деревья под окном и чтобы в магазине на ноги не наступали. The Village Беларусь опросил минчан разных поколений и выяснил, в чем именно для них заключается комфортное существование в городе. Составлять «комфортный портрет» нам помогала компания velcom, чья линейка тарифов «Комфорт» вносит свою лепту в ваше спокойствие: не страшно перелимитить интернет, ведь даже после этого он обойдется вам в копейки.

«Единственное спасение от нежелательных ушей в Минске — в отсутствии разговоров о других людях»

Дана Карпова, 21 год

Сегодня можно выделить два основных удобства Минска, и оба они происходят из того, что Минск балансирует где-то на грани между большим современным европейским городом и деревней.

Во-первых, метро, на котором можно за 35 минут проехать весь город (на автобусе на это придется затратить значительно больше времени). Для сравнения: в крупных европейских городах то же действие, проехать весь город на метро, займет как минимум в два раза больше времени (хорошим примером могут послужить Рим, Париж, Берлин).

Во-вторых, все самое крутое относительно близко. И тут речь не идет о близости одного бара на Зыбицкой к другому, а, скорее, о том, что от Зыбицкой до той же улицы Карла Маркса — рукой подать. Когда я хочу с кем-то пообедать в городе, я не звоню и не спрашиваю, как далеко он/она от меня находится, я просто спрашиваю: «ты в городе?», и если да, то мы точно в минутах 10–15 друг от друга.

Со всем этим связана и основная проблема для меня в Минске — все всех знают. Большая деревня часто доставляет мне определенные неудобства. К примеру, вот сидишь ты в кафе с подружкой за кофе и обсуждаешь, как складывается жизнь у тех или иных людей, с которыми вы когда-то учились, и дальше, по всем законам подлости, есть только один основной вариант развития событий: кто-то рядом говорит: «о, я знаю фамилия, он/она …», и все в таком духе. Таким незамысловатым образом в ваше приятное сплетничество вмешивается какой-то неизвестный человек и причем совершенно на неопределенное время, что иногда бывает довольно неприятно. С другой стороны, в исключительных случаях подобное вмешательство может оказаться интересным.

Тем не менее получается, что единственное спасение от нежелательных ушей в Минске — либо в шифровании, что немного странно, либо в отсутствии разговоров о других людях в любых менее-более популярных местах, что почти невозможно.

В первую очередь это кинотеатры, которых у нас с удобными креслами всего-то штук пять.

Также нужно отметить городской транспорт (за исключением уже указанного метро). Несмотря на то, что все в городе довольно близко, назвать городской транспорт быстрым и комфортным довольно сложно. Имеются серьезные проблемы с логистикой, два идущих в одном направлении автобуса (троллейбуса, трамвая) почему-то всегда идут друг за дружкой, оставляя за собой огромную временную дыру, из-за которой теряется время. Комфорту заметно вредят вечно ломающиеся троллейбусы, неудобные сиденья в автобусах и трамваи, которые в большинстве своем готовы развалиться прямо на ходу, и ты всегда немного опасаешься за свою жизнь. А о том, чтобы приходить по расписанию, многие сотрудники городского транспорта, наверное, и не слышали никогда. Существование ночного транспорта также остается где-то в заоблачных мечтах.

Нельзя не упомянуть и о стабильно выключающейся горячей воде и холодных ночах без отопления, правда, о них и так уже слишком много сказано и написано, как и о свободе слова.

В общем, Минск не самый комфортный для жизни город. Но он иногда пытается двигаться в лучшую сторону (электробусы меня, и правда, впечатлили). Да и со всем известным беларуским менталитетом ко всем старым и новым неудобствам, к сожалению, быстро привыкаешь, лишь изредка выражая свое настоящее негодование происходящим.

Но самая некомфортная часть моей жизни – отсутствие хотя бы одного рабочего лифта из четырех на ФМО, когда тебе на пару на 13-й этаж и ты уже опоздала.

«Чтобы те, кому «очень нужно», не отнимали пространство у всех остальных»

Павел Горбунов, 37 лет

— Комфорт в городе — это инфраструктура, доступная всем. Чтобы безбарьерная среда давала возможность передвигаться всем без исключения. Это легкость выйти из подъезда, легкость перейти через дорогу, легкость попасть в магазин.

Второе — это визуальное качество среды: меньше серого бетона, меньше каменного гетто, больше интересных зданий.

Третье — обилие зеленых зон и возможностей для отдыха. А если мы ездим на велосипеде, то чтобы можно было делать это и вдали от автомобильных дорог, зелеными экологическими маршрутами.

Далее — практика уважительного отношения друг к другу. Если кто-то кому-то помешал, задел, то чтобы люди были готовы разойтись без обвинений, а не становились в позу и не начинали катить бочки.

Комфортный город — это равная среда. Чтобы те, кому «очень нужно», не отнимали пространство у всех остальных. Если есть тротуар, то он должен быть для пешеходов, чтобы машины тут или на зеленой зоне не парковались.

Городской комфорт — это наличие небольших приятных полустихийных мест, где происходят интересные вещи. Идешь по улице, поворачиваешь за угол — играет музыкант, или ребята выступают, или скейт-парк, или театральное представление. Такие места добавляют городу эстетики, делают его интереснее. Пока Минск на это бедноватый.

В целом Минск становится лучше. Много кто озабочен тем, чтобы город развивался — его делают лучше и активисты, и организации, и сами городские власти. Не скажу, что Минск уже совсем комфортный город — скорее, он стал для меня привычным. Хоть он и становится с каждым годом комфортнее, но все же я жил и в более комфортных городах.

«Иногда даже стесняюсь куда-то зайти, потому что работники смотрят на тебя так, будто ты им что-то должен»

Ирина Шугало, 51 год

— Я стала замечать, что у нас нивелируется психология городского жителя. У городского жителя есть своя система ценностей, а у людей приезжих — своя. И многие приезжие не пытаются перенять эту систему ценностей, а стараются утвердить свою. Люди чаще идут на конфликт, пропадает интеллигентность в отношениях. Возможно, частично это объясняется тем, что в деревнях и маленьких городах не всегда найдешь работу, и жители оттуда стараются зацепиться за работу в большом городе, — отсюда и это столкновение интересов, систем ценностей. Конечно, нет ничего плохого в приезжих и в том, что они привносят свою культуру — но важно, чтобы и сами городские жители отстаивали и продвигали свою культуру.

Городской комфорт для меня — это доступность. Я много езжу по городу, работа у меня такая: за день могу побывать в полусотне точек. Есть свободное время — стараюсь куда-то зайти в кафе перекусить: может, просто стакан сока выпить, а может, и полноценно пообедать. Сейчас в городе открывается много таких заведений, но мне бы хотелось, чтобы это было еще и доступно. Чтобы я могла там сесть и не потратить четверть своей зарплаты за обед. Если я оставлю много денег, то больше сюда не приду. А если сделать цены ниже, то я стану завсегдатаем, забегу туда десять раз за неделю и потрачу ту же сумму, но уже с удовольствием.

Комфорт — это и живое общение.

Кажется, в тех же кафе официантов учат лишь вино наливать да капучино делать.

Но их не учат общаться с клиентами. Я иногда даже стесняюсь куда-то зайти, потому что работники смотрят на тебя так, будто ты им что-то должен. Не хватает обычной приветливости.

Для комфортной жизни в городе хорошо должен работать транспорт. Мне нравится, что у нас развивается метро: я всюду успеваю, и даже нет необходимости пользоваться машиной. Автомобиль беру только в выходные, а в будни — метро и маршрутки. Все по расписанию, все очень просто и быстро. А с машиной больше сложностей: проблемы с парковкой, постоянные пробки. Пусть я за день успею сделать чуть-чуть меньше, но у меня не будет головной боли от машин: как проехать, где лучше заправиться, куда поставить…

Важно, чтобы у людей была возможность получать образование в любом возрасте. Сейчас как раз появляется много разных курсов, школ, студий. Мои подруги в пятьдесят лет после посещения таких занятий рисовать начали, стихи писать — это здорово.

А еще меня очень радует, что в последнее время к людям пришло понимание, что жить можно в любой части Минска, независимо от того, какой у тебя статус и сколько ты зарабатываешь. Раньше элита, знаменитости, интеллигенция старались кучковаться в определенных районах, а сейчас известных творческих людей запросто можно встретить вдали от центра. Я живу у станции метро «Автозаводская» и регулярно вижу народного артиста Беларуси Николая Кириченко из Купаловского театра. «Здравствуйте, Николай Михайлович», — говорю я ему. — «Здравствуйте», — отвечает он мне. Телеведущего Дениса Дудинского, драматурга Андрея Курейчика тоже часто встречаю. Можно остановиться, поговорить с ними. Это очень подкупает, что люди, получившие известность, не пытаются жить в закрытых элитных кварталах.

«Для меня комфорт — это рабочие лифты и перила на лестницах»

Нина Кузьменок, 73 года

— Я уже человек пожилой, поэтому город для меня — это в основном мой район. Я редко выбираюсь куда-то далеко, и мне важно, чтобы было комфортно в квартире, в доме, на улице.

Я считаю, что люди моего возраста должны вести активный образ жизни, и сама стараюсь двигаться. Со своего седьмого этажа на первый я всегда хожу пешком, но вот обратно, наверх, мне сложно. Недавно у нас лифт отключали на ремонт на два месяца, было очень тяжело. Поэтому для меня комфорт — это рабочие лифты, перила на лестницах, да и сами лестницы чтобы были целыми, неразбитыми — что в доме, что на улице.

До гипермаркетов мне ехать далеко, да мне много сразу и не надо покупать. Поэтому я особенно ценю небольшие магазинчики под домом: хлеб, сметану, молоко я тут всегда найду. И почта с банком тоже чтобы были недалеко.

Комфорт — это не только когда удобно, но и когда приятно. Чистота на улицах, зелень в парках, чтобы было любо взглянуть.

Хоть я и редко выбираюсь из своего района, но все же иногда приходится.

И было бы неплохо, если бы нас, пенсионеров, государство поддерживало в наших поездках.

Летом я нередко выбираюсь за город к своим сестрам: и в огородах покопаться, и просто на природу. Тогда я пользуюсь и метро, и электричкой. На электрички скидки для пенсионеров есть, а скидок на городской транспорт нас лишили десять лет назад.

В нашем районе работает кинотеатр «Комсомолец», и я время от времени хожу в кино с сестрой и внуками. Ходим и на детские сеансы, и на взрослые — лента «Время первых» мне очень понравилась. Хорошо, что у нас сохранилась киношка, а вот «Дружбу» в Чижовке, я слышала, разрушили. Еще я хожу на концерты в филармонию и во Дворец Республики. Культурное образование не заканчивается в каком-то возрасте, развиваться нужно постоянно.