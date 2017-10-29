Андрей Шарендо: Хочу поблагодарить белорусов за поддержку 29.10.2017, 18:58

Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Оппозиционера Андрея Шарендо после 15 суток ареста в ночь с субботы на воскресенье 29 октября освободили из изолятора временного содержания Ганцевичского РОВД, куда доставили из Бреста по постановлению суда, пишет сайт «Ганцавiцкi час».

Выяснилось, что участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шерендо по постановлению суда должен отбыть наказание 15 суток ареста за участие в Акции предупреждения, в которой он принимал участие еще 8 сентября.

О том, что Андрея Шарендо должны выпустить около часа ночи, сообщила его жена Полина Шaрендо-Панасюк. Женщина связалась по телефону с главным редактором «ГЧ» и попросила, чтобы вместе с ней, по возможности, присутствовал и журналист.

Около полуночи автор этой статьи приехал к зданию милиции. Через минут 15-20 пришли две женщины: жена Андрея Шаренды Полина и ее подруга, активистка Наталья Папкова, которые на поезде приехали в Ганцевичи.

Ждали около часа, 15-20 минут простояли около входа в РОВД. На часах было уже больше часа ночи, а Андрея не было. Тогда Полина поинтересовалась у дежурного РОВД, когда выпустят мужа. И получила ответ, что его уже освободили и отвезли на железнодорожный вокзал.

Начальник Ганцевичского РОВД Алексей Еременко объяснил, что гражданина, отбывшего наказание, отвезли на вокзал, так как он не местный, а на дворе уже ночь. На вопрос журналиста, почему человека вывели не через центральный выход, Алексей Геннадьевич сказал, что у входа нет подъезда для автомобиля.

Это немного удивило - зачем было так заботиться, если встречать пришла жена, а вокзал от РОВД буквально в 5 минутах неспешной ходьбы.

Полина осталась у здания милиции, а мы поехали к железнодорожному вокзалу. Андрея встретили по дороге - он возвращался, так как знал, что Полина приедет его встречать.

К поезду на Брест оставалось около 15 минут. Поэтому было немного времени, как пообщаться с оппозиционером, которых жители видят только по телевизору. Для многих их деятельность, акции протестов, митинги, не понятны. За одну из таких Андрей Шеренда в очередной раз был наказан.

О том как он 15 суток провел в "одиночке" в изоляторе временного содержания, Андрей рассказал главному редактору «ГЧ».

По его словам, ганцевичские милиционеры относились хорошо, были вежливыми, вот только в последний момент испортили впечатление, ведь вывезли через черный ход.

"Кормили неплохо, особенно понравился Ганцевичский хлеб. И что удивило - неизвестный человек несколько дней назад передал продукты. Хочу поблагодарить ганцевчанин Леонида, который принес передачу, ибо кто этот человек, я не знаю, - сказал А. Шеренда. - Жаль, что мой первый приезд в Ганцевичи оказался под принуждением, и города я не видел. Возможно, выдастся лучшее время, и я познакомлюсь еще с Ганцевичами, и приеду по хорошему поводу".