Джим Мэттис: США никогда не согласятся с ядерным статусом КНДР 29.10.2017, 19:16

Джим Мэттис

Глава Пентагона провел консультации с союзниками в Сеуле.

Глава Пентагона США Джим Мэттис заявил, что США никогда не согласятся со статусом Северной Кореи как военной ядерной державы, передает «Голос Америки».

В субботу в Сеуле Мэттис сказал, что агрессивные программы развития ядерного и ракетного оружия КНДР подрывают безопасность этой изолированной страны, а не обеспечивают ее. Мэттис предупредил Пхеньян, что его военные возможности не сопоставимы с союзными возможностями Соединенных Штатов и Южной Кореи.

«Не делайте ошибку, - предостерег Мэттис, - любая атака на Соединенные Штаты или на наших союзников приведет вас к поражению, и за любым использованием ядерного оружия Северной Кореей последует массированный военный ответ, который будет эффективным и подавляющим».

Глава Пентагона еще раз повторил то, что он говорил в течение своего недельного турне по Азии: дипломатия является предпочтительным способом в работе с КНДР.

Мэттис и генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, в субботу проводят ежегодные консультации с руководством минобороны Южной Кореи.

В пятницу Мэттис встретился с президентом Южной Кореи, с американскими и южнокорейскими военными и посетил демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом.

Азиатское турне главы Пентагона включало остановки в Таиланде и на Филиппинах.