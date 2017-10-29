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Джим Мэттис: США никогда не согласятся с ядерным статусом КНДР

  • 29.10.2017, 19:16
Джим Мэттис

Глава Пентагона провел консультации с союзниками в Сеуле.

Глава Пентагона США Джим Мэттис заявил, что США никогда не согласятся со статусом Северной Кореи как военной ядерной державы, передает «Голос Америки».  

В субботу в Сеуле Мэттис сказал, что агрессивные программы развития ядерного и ракетного оружия КНДР подрывают безопасность этой изолированной страны, а не обеспечивают ее.  Мэттис предупредил Пхеньян, что его военные возможности не сопоставимы с союзными возможностями Соединенных Штатов и Южной Кореи.

  «Не делайте ошибку, - предостерег Мэттис, - любая атака на Соединенные Штаты или на наших союзников приведет вас к поражению, и за любым использованием ядерного оружия Северной Кореей последует массированный военный ответ, который будет эффективным и подавляющим». 

Глава Пентагона еще раз повторил то, что он говорил в течение своего недельного турне по Азии: дипломатия является предпочтительным способом в работе с КНДР.

  Мэттис и генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, в субботу проводят ежегодные консультации с руководством минобороны Южной Кореи.  

В пятницу Мэттис встретился с президентом Южной Кореи, с американскими и южнокорейскими военными и посетил демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом.  

Азиатское турне главы Пентагона включало остановки в Таиланде и на Филиппинах.


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