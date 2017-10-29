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Татьяна Северинец: Властям же не жалко народных денег – это ж не из их кармана

  • 29.10.2017, 19:39
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Татьяна Северинец
Фото: bchd.info

Витебчане выступили против строительства мусоросортирующего завода.

Возле самого Витебска, около деревни и нового микрорайона Билево и недалеко от поселка Тулово, находится огромная мусорная гора-хребет. Сюда отходы с города возят с 1972 года, пишет vkurier.by.

Три года назад жители собрали около тысячи подписей за строительство мусороперарабатывающего завода. Власти нашли площадку возле деревень Копти и Косачи и почти что подготовили место. В декабре 2014 года планировали законсервировать мусорный полигон около Витебска и начали свозить мусор на новую площадку. Но ничего так и не сделали. Как сгружали мусор возле Витебска, так и сгружают по сей день. И гора становится все выше и выше, пишет сайт БХД.

Сегодня местные власти имеют уже другой план: построить завод, который будет не перерабатывать, а сортировать мусор. И не в 30-километровой зоне от города, а всего только немногим больше, чем километр. Причем некоторые частные дома из поселка Билево и Тулово находятся еще ближе – на расстоянии 800 метров.

В мае этого года мы сообщали о том, что новым резидентом СЭЗ «Витебск» зарегистрировано ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» с проектом по созданию мусороперерабатывающего комплекса годовой мощностью до 45 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Предполагается организовать сортировочную станцию, полигон твердых бытовых отходов и перерабатывающий комплекс на участке площадью 29 га в Витебском районе.

Конечным продуктом переработки полимерных отходов станут полимерные гранулы, которые планируется поставлять на экспорт. Заготавливаемое в процессе сортировки вторичное сырье (макулатура, стекло, металлы) предполагается реализовывать потребителям на внутреннем рынке.

Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса запланирован на 2018 год.

Жители Витебска все-таки надеются, что власти города переменят свое решение, поэтому люди из Билево и Тулово написали коллективное обращение в облисполком, в Витебский райисполком и в управление капитального строительства. Главный аргумент: мусоросортирующий завод, который планируют построить на территории полигона в Огородниках, будет негативно влиять на здоровье людей.

В соответствии с предпроектной документацией, мусороперерабатывающий завод будет построен на расстоянии 1,5 км от города на площадке возле полигона твердых коммунальных отходов. Планируемая продуктивность – 100 тысяч тонн мусора в год. Поэтому будет налажена переработка ПЭТ-бутылок и пластмассы, а также производство альтернативного топлива через прессование. Начало строительства назначено на 2018 год. Завод планируют возвести за 25 месяцев.

В своем письме к властям жители Витебска утверждают, что даже само название завода не соответствует планируемой деятельности, потому что предприятие, на котором, кроме сортировки, будет еще и переработка, никак не может назваться «мусоросортирующим».

Именно из этого, считают горожане, вытекает и неправильное определение в документации границ санитарно-охранной зоны, которая, по законодательству, должна составлять тысячу метров.

Но «до ближайшего населенного пункта Огородники и жилых строений по улицам Магистральная, Ручейная и Фестивальная в Витебске – 800 метров».

В обращении сказано:

Уровень озеленения и благоустроенности санитарно-охранной зоны полигона не соответствует требованиям санитарных норм и правил. В соответствии с отчетом по оценке воздействия на окружающую среду, зона воздействия завода составляет 1240 метров, что превышает санитарно-охранную зону и расстояние до ближайшей застройки.

Сотрудники «Управления капитального строительства города Витебска» утверждают, что площадка для размещения сортирующего завода рядом с городом экономично выгодно, а возить мусор за 30 км – дорого.

Люди не против строительства такого завода, они против места, которое выбрано для строительства.

Ситуацию прокомментировала Татьяна Северинец, руководитель БХД по Витебской области:

«Наши витебские власти любят каждый год попадать на одни и те же грабли. Придумают что-то, начнут делать – раз, дело застопорилось, давай придумывать другое.

В 2014 году БХД и жители Витебска собрали тысячу подписей за строительство мусороперерабатывающего комбината. Власти обещали построить. Но прошло три года, и теперь они передумали.

А полигон, который существует около самого Витебска с 1972 года, работает и по сегодняшний день, хоть его и обещали заморозить в 2014 году.

Сейчас власти придумали возле существующего полигона, на площадке между Тулово и Огородниками и рядом с поселком и микрорайоном Билево, построить мусоросортирующий комбинат. Во-первых, деньги уже вложены в площадку около Коптей и Косачей. Но властям же не жалко этих денег – это ж не из их кармана, это ж народные, а отчитываться никто не будет, и никаким образом они не будут возвращены ни в виде детского сада, ни нужной поликлиники, школы, того, чего не хватает Витебску.

Там деньги закопали, тут закапывают здоровье людей. Трудно понять, чем руководствуются власти, какими мыслями и расчетами. 

Все время, когда мы проводим свои социальные компании, мечтаем, чтобы люди сами чего-то добивались. И то, что сейчас поднялись жители Тулово и Билево за себя и за свою жизнь, за свое здоровье, – это единственно положительный момент во всей этой своей истории».


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