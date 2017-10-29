Активисты почтили память оршанских патриотов 29.10.2017, 20:10

ФОТO: RACYJA.COM

Оршанцы провели на Кобыляцкой горе митинг-реквием.

28 октября 2017 года состоялся митинг-реквием на месте массовых расстрелов во времена СССР - Кобыляцкой горе в Орше, передает «Радыё Рацыя».

Перед этим родственники расстрелянных, по инициативе Игоря Станкевича установили в лесу над расстрельными ямами кресты и таблички с именами.

Последний год активисты молодежных организаций "Союз" и Оршанской отделения Правозащитного центра "Весна" собирали свидетельства о людях расстряляных в Орше. Инициатива нашла отклик.

Фото: racyja.com

28 октября 2017 года на Кобыляцкой горе под Оршей Лариса Марковна рассказала, как издевались над их семьей после расстрела деда: кидали камнями, били окна, пронзили ногу вилами, власти натравливали людей против "врагов народа".

Фото: racyja.com