закрыть
29 октября 2017, воскресенье, 23:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активисты почтили память оршанских патриотов

  • 29.10.2017, 20:10
ФОТO: RACYJA.COM

Оршанцы провели на Кобыляцкой горе митинг-реквием.

28 октября 2017 года состоялся митинг-реквием на месте массовых расстрелов во времена СССР - Кобыляцкой горе в Орше, передает «Радыё Рацыя».

Перед этим родственники расстрелянных, по инициативе Игоря Станкевича установили в лесу над расстрельными ямами кресты и таблички с именами.

Последний год активисты молодежных организаций "Союз" и Оршанской отделения Правозащитного центра "Весна" собирали свидетельства о людях расстряляных в Орше. Инициатива нашла отклик.

Фото: racyja.com

28 октября 2017 года на Кобыляцкой горе под Оршей Лариса Марковна рассказала, как издевались над их семьей после расстрела деда: кидали камнями, били окна, пронзили ногу вилами, власти натравливали людей против "врагов народа".

Фото: racyja.com
Фото: racyja.com


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии