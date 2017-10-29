Минское «Динамо» обыграло в овертайме рижских одноклубников 1 29.10.2017, 20:58

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«Зубры» возвращаются с победой из столицы Латвии.

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию из трех поражений подряд, одолев в столице Латвии рижских одноклубников — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0), пишет tut.by.

Минчане чаще угрожали воротам соперника, но очень надежно играл голкипер рижан Янис Калниньш. И все же на 25-й минуте настырность минчан дала о себе знать. Шарль Лингле создал опасный момент, который сам реализовать не смог, но подключившийся к атаке Дмитрий Коробов забросил свою первую шайбу в сезоне.

Увы, довольно быстро Марис Бичевскис сравнял счет, подправив шайбу после броска Ансси Салмелы.

Команды имели шансы завершить матч и в основное время, но дело дошло до овертайма. И в первой же атаке Джастин Фонтэйн вошел в зону и точно бросил под перекладину — 1:2.

«Динамо-Рига»: Калниньш (Армалис); Салмела — Галвиньш, Индрашис (К) — Макмиллан — Кристо; Столлери — К. Редлихс, Жердев — Мейя (А) — Чистов; Алишаускас — Зиле, М. Редлихс (А) — Бичевскис — Липсбергс; Кулда — Павловс — Скворцовс; Балинскис, Гегерис.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Шинкевич, Лингле — Китаров — Павлович; Хенкель — Знахаренко, Дрозд — Волков — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Дюков, Буйницкий.

Во вторник «Динамо» сыграет в Минске против московского «Спартака».