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Жители Баку вышли на митинг против коррупции

  • 29.10.2017, 21:12
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Фото: svoboda.org

Звучали также требования освободить политзаключенных.

В столице Азербайджана Баку в субботу около тысячи сторонников оппозиции провели антикоррупционный митинг. Звучали также требования освободить политзаключенных, передает «Радио Свобода».

Перед собравшимися выступил лидер партии "Народный фронт Азербайджана" Али Каримли, который осудил коррупцию в высших эшелонах власти и подчеркнул, что это мешает жителям страны воспользоваться доходами от экспорта нефти.

Как сообщает "Кавказский узел", правозащитник Огтай Гюльалыев выступил против ограничений основных прав и свобод, в том числе против пыток в местах заключения. "Независимые, оппозиционные сайты заблокированы. Из более чем 160 политзаключенных около 20 – это журналисты и блогеры. Азербайджан – лидер в Европе по числу политзаключенных", – сказал Гюльалыев.

Согласованная с властями акция была организована Национальным советом демократических сил, объединяющим разные оппозиционные партии и движения.

По данным полиции, никаких инцидентов на митинге не было.


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