Министр Карпенко рассказал о «гимназических» классах для старшеклассников 9 29.10.2017, 21:24

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Игорь Карпенко

Минобразования готовит очередную школьную реформу.

Образование должно быть равнодоступным, не должна формироваться «какая-то элитарность», отбор талантливых детей не должен превращаться в «соревнования кошельков родителей». Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко, комментируя для программы «Контуры» телеканала ОНТ планируемую отмену вступительных экзаменов в пятый класс, пишет tut.by.

Главный вопрос, который сейчас обсуждается в системе среднего образования, по словам министра, — это нужен или не нужен экзамен в гимназию после 4-го класса.

— По нашему мнению, он не нужен, — говорит Карпенко — и сразу объясняет, почему: — Это не осознанный выбор ребенка, его ориентация на дальнейшее образование — в силу того, что он просто мал. Ему надо хотя бы дойти до 9 класса. Тогда уже произошло определенное становление, молодой человек или девушка могут определиться уже, что они хотят в жизни, каким путем собираются идти.

Далее, по словам Игоря Карпенко, у 9-классника три пути: он может остаться в средней школе, может пойти в средне-специальное или профессионально-техническое училище, либо же в класс, где на повышенном уровне будут изучать отдельные предметы: «Мы его условно называем гимназическим», — поясняет министр. Причем, по его словам, гимназический уровень надо дать возможность открывать и в обычной школе: «Там тоже могут быть дети, которые показывают определенные результаты».

— Тенденция отбора талантливых детей не должна превращаться в соревнования кошельков родителей или бизнес: этот может нанять репетитора, этот не может… Поэтому мы должны создать равные условия.

Карпенко еще раз подчеркнул: речи о закрытии гимназий не идет, эти учреждения образования останутся в системе наряду со средними школами и лицеями. В общем, «ничего революционного не произойдет», успокаивает министр.

— Не надо пугать тем, что мы сейчас отменим экзамены. Мы же не просто его отменяем, мы целую цепочку последовательных нормативных движений выстраиваем, которые позволят целостно эту систему отрегулировать.

По словам министра, чиновников от образования сейчас упрекают: мол, а как же 5−9 классы, там же тоже есть талантливые дети!

— Безусловно, наверное, есть. Для них есть система факультативов, поддерживающих занятий, кружков и т.д. Никто не запрещает школе это организовать.

Напомним, принимать в первый класс гимназий будут по территориальному признаку — так, как это было в обычных школах. Для реализации этих планов будут внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, которые урегулируют все вопросы с учетом интересов детей.

Чиновники поясняли, что никто не собирается отчислять гимназистов, которые уже учатся в этом учебном заведении, но не проживают на закрепленной за ним территории. Те, кто учится в гимназиях, смогут продолжить обучение. В том числе это касается нынешних четвероклассников — они просто перейдут в пятый класс.