Пять стран, где вы вновь почувствуете вкус к жизни 1 29.10.2017, 21:32

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Путеводитель по местам, где вас ждут настоящие приключения.

Давно не тянуло на приключения? Эти пять стран предлагают вам восстановить аппетит к жизни разными и порой радикальными способами - от прогулки к жерлу вулкана до рафтинга по пенящимся водам горной реки. Каждый из нас по-разному понимает слово "приключение". Для кого-то таковым может стать дегустация экзотических блюд, а для кого-то - скалолазание.Но если говорить объективно, то выйти из зоны комфорта в некоторых местах мира гораздо проще, чем в других, пишет bbc.com.

Каждый из нас по-разному понимает слово "приключение".

Американский журнал U.S. News & World Report недавно составил рейтинг лучших стран для приключений, основанный на показателях в пяти категориях: "развлечения", "дружелюбность", "климат", "пейзажи" и… "сексуальность". Последняя категория толковалась весьма широко - от эротичности до такого рода привлекательности, которую трудно описать словами и о которой можно сказать лишь je ne sais quoi (фр. "не знаю, что и сказать" - Прим. переводчика). "Помимо отличной еды, погоды или достопримечательностей, которые могут предложить и остальные 20 стран, расположившиеся в рейтинге ниже, победители предлагают и еще кое-что, что их роднит между собой, - рассказывает Аннализа Нэш Фернандес, коуч по межкультурным связям, которая живет на две страны - Бразилию и Италию (кстати, вошедшие в число пяти самых "приключенческих").

"Ни одна из этих стран [занявших самые высокие места в рейтинге] не пользуется общим с граничащими с ней государствами языком и так или иначе старается сохранить свою культуру и свести к минимуму влияние извне. Если вас поместить с завязанными глазами в любую из этих стран, вы тут же поймете, где именно вы оказались". Мы поговорили с жителями этих стран, чтобы разобраться, что же такого особенно "приключенческого" предлагает местная жизнь.

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Бразилия

В рейтинге U.S. News & World Report Бразилия получила высшие баллы в категориях "развлечения" и "сексуальность".

От местных жителей действительно исходит заразительная энергия, и бразильцы обожают свою страну, свои традиции.

"Мы любим хвастаться, что у нас вкуснейшая еда, лучший в мире кофе и самые красивые люди", - рассказывает бразилец Артур Соуза.

Что же касается приключений, то эта пятая в мире по территории страна предлагает множество вариантов.

"Вы можете заняться серфингом на приливной волне в нижнем течении Амазонки или расслабиться на пляжах архипелага Фернанду-ди-Норонья, - говорит Соуза. - А если вам хочется повидать что-то уникальное, то есть белые дюны в национальном парке Ленсойс-Mараньенсис или остров Илья-Гранди, где природа сохранена почти нетронутой".

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Ну и, конечно, тем, кто любит вечеринки и потанцевать, Рио-де-Жанейро предлагает бесконечное количество вариантов ночных приключений.

"У нас пляжи, у нас старый город, у нас воспоминания о колониальной эпохе и имперских временах. Вечером вам надо отправиться в Лапу (богемный район с бурной ночной жизнью - Прим. переводчика) с множеством баров, где звучит все что угодно - от самбы до хип-хопа и музыки кантри. Вам понадобится не один день на то, чтобы изучить этот район".

Италия

Общеизвестно: Италия имеет высокую репутацию в том, что касается еды, искусства и архитектуры. Но и по части приключений здесь все в порядке: например, в категории "пейзажи" страна получила наивысшие оценки.

"В моем родном городе Катания на Сицилии вы можете начать день с купания в синем море, а закончить его восхождением к самому активному вулкану в Европе", - рассказывает Джорджия Карраффа, специалист из туристического стартапа kimkim.

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Прогулка к жерлу вулкана Этны, конечно, понравится любителям острых ощущений, но живущие в этой стране ценят прежде всего то, насколько она разнообразна культурно.

"Путешествуя от городка к городку, из долины на холмы, вы видите, какая разная культура, разная пища и даже разные языки в разных регионах этой страны", - говорит Тим Хадсон, директор туристической компании Inspired Italy.

Что касается приключений, то разнообразие Италии и здесь играет главную роль. Зимой, по словам Хадсона, он катается на лыжах в Доломитовых Альпах, а летом ездит на велосипеде по дорогам Тосканы.

Испания

Испания заслужила самые высокие оценки в категориях "дружелюбие" и "развлечения". Что же касается приключений, то они вас ждут буквально на соседней улице, свидетельствуют местные жители.

"Более всего мы, испанцы, любим уличную жизнь", - рассказывает Хуан Кастильо, который живет в Валенсии и проводит пешие экскурсии от компании GuruWalk.

"Каждый день после работы ты идешь куда-нибудь выпить с друзьями. Здесь, в Валенсии, есть прекрасные места в районе порта или в Русафе [историческом центре города]. Мы любим поболтать и пошутить. Мы наслаждаемся жизнью, и иностранцы, переезжающие к нам, очень быстро перенимают это".

Самое важное, что стоит понять тем, кто собирается переехать в Испанию, - это то, к какого рода приключениям они более склонны.

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Если вам нравится зима, подумайте о Мадриде, который окружен горами и где как минимум три горнолыжных курорта в часе пути на автомобиле. Если же вам нравится теплая погода, то вам подойдет Барселона с ее пляжами.

"Погода здесь [в Барселоне] изумительная, - говорит Андре Арриаса, уроженец Чили, основатель компании Barcelona Eat Local. - Солнце круглый год. Зимой вы можете ходить в кроссовках и больше не заботиться о покупке тяжелых зимних ботинок".

Если вернуться к Мадриду, то, несмотря на холодные зимы, географическое положение этого города таково, что и до гор или до побережья моря не больше нескольких часов езды.

"А можно сесть на скоростной поезд, и вот вы уже на самом прекрасном морском побережье в Европе", - говорит Мэтт Халланд, уроженец Британии и основатель The Travel Blogs.

У серферов наиболее популярен северный берег Страны Басков, а южная Андалусия влечет к себе велосипедистов и скалолазов.

Таиланд

Таиланд получил высокие оценки в категориях "пейзажи" и "развлечения". Страна привлекательна для самых разных туристов - и для искателей приключений, и для тех, кто просто хочет поваляться на пляже.

Мириам Хершман рекомендует остров Ко Панган, где она сама родилась и выросла (а сейчас живет в Лос-Анджелесе).

"Десятки тысяч людей из разных стран мира каждый месяц приезжают сюда на пресловутую пляжную "Вечеринку полной луны". Веселье длится до тех пор, пока не взойдет солнце", - рассказывает она.

Однако есть и совершенно другая публика, которая приезжает на остров заниматься йогой, медитировать и поститься. "Разница между приезжающими сюда повеселиться на ночном пляже, и теми, кто озабочен своим духовным здоровьем, делает атмосферу на острове уникальной. С одной стороны, все мирно, с другой - полно возможностей для приключения".

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Любители испытать острые вкусовые ощущения тоже обожают Таиланд.

"У тайцев свои культурные особенности, отражающиеся и на местной кухне. Туристам порой это сложно понять. Мы едим на протяжении всего дня, едим то, к чему у нас лежит душа в определенный момент", - рассказывает Чиван Суванапак, жительница Бангкока и менеджер в Intrepid Travel.

"Утром я могу съесть суп-лапшу, куда кладу много порошка перца чили. Вечером я могу съесть острый салат папайя. Когда мы едим, в этом участвуют и наши пальцы, и наши желудки".

Среди ее любимых блюд - хорошо поджаренная рыба люциан с чесноком и салатом со свиным фаршем, а также традиционное для Северного Таиланда блюдо kao soy, желтая пшеничная лапша в бульоне карри, которую подают с курятиной или говядиной.

Те, кто хочет острых ощущений не от перца во рту, отправляются в город Чиангмай для рафтинга по горной реке Ме Тенг или в национальный парк Дойинтанон - полазить по его скалам.

"Дойинтанон" недаром переводится как "крыша Таиланда" - здесь расположена одноименная и высочайшая в стране вершина, которая достигает 2565 метров над уровнем моря.

Греция

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Теплые средиземноморские воды Греции делают ее идеальной для любителей аква-приключений - страна получила высокие оценки в категориях "пейзажи" и "климат".

"Для плавания здесь вода - лучшая из лучших, - говорит Патриция Хаджифотиу, уроженка США, которая ныне живет на острове Эвия и управляет маленькой туристической компанией The Olive Odysseys. - Греческие врачи прописывают плавание своим пациентам, и каждый обязан считать количество раз, которое он плавал в течение лета. Это вопрос здоровья: солнце, минералы, которые проникают через кожу, движение…"

На островах архипелага Киклады любители поплавать на каяках и под парусом найдут для себя много вариантов, но есть чем заняться и тем, кто предпочитает пешие прогулки по суше - в частности, гора Зевс, самая высокая вершина Киклад, расположена на острове Наксос, а на острове вулканического происхождения Санторини (он же Санторин, он же Тира) есть где испытать судьбу скалолазам.

Но и помимо островов Греции есть чем удивить туриста. "Представьте, как проезжаете на машине мимо знаменитого Акрополя или путешествуете по побережью, и перед вами открываются одна за другой маленькие бухты, поражая синевой своей чистейшей воды, - рассказывает Мина Агнос, американка, в 2008 году открывшая в Афинах офис компании люксового туризма Travelive. - Подобные вещи приносят мне радость буквально каждый день".

Стадион Панатинаикос в Афинах: в 1896 году здесь были проведены первые в современной истории Олимпийские игры

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Афины принимали у себя первые Олимпийские игры на стадионе Панатинаикос, единственном в мире, полностью построенном из мрамора. Говорят, что еще в VI веке до нашей эры на этом месте был ипподром.

И местных жителей, и туристов каждое утро приглашают сюда совершить утреннюю пробежку (с 7:30 до 9 часов), чтобы размяться - кому перед рабочим днем, кому - перед новыми приключениями в этой стране.

Для тех, кого физические упражнения не очень привлекают, всегда есть простой, но эффективный, чисто греческий вариант.

"Позвоните нескольким знакомым и друзьям, расскажите, что вы сейчас делаете, и очень скоро у вас уже будет целая толпа, желающая вместе поесть мороженого, - говорит Патриция Хаджифотиу. - Никто, правда, не придет вовремя, но зато все будут расслаблены и неформальны".