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Как украинец прививает белорусам моду на сноубординг

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  • 29.10.2017, 21:53
Фото: Николай Волынец

Александр считает сноубординг стилем жизни и особой философией.

Где добыть снег раньше «официального» снегопада, как круговорот снаряжения сокращает количество мусора на планете и куда отправить вышедший из моды ковер — лидер инициативы «AllRide Community», организатор сноуборд-барахолки Александр о том, что важные вещи лучше делать вместе, пишет «Завтра твоей страны»

Сноубординг для Александра – хобби, которое он мечтает сделать более популярным и доступным для всех желающих.

Александр, инициатор сноуборд-барахолок
Фото: Николай Волынец

– Сноубординг – это не просто вид спорта, это – стиль жизни, особая философия. Когда я переехал в Беларусь, решил посмотреть, что здесь происходит со сноуборд-движением. Особо ничего не происходило: проводились небольшие тусовки и катались, в основном, одни и те же райдеры, – вспоминает Александр. – Хотелось вовлекать новых людей, а в перспективе – и компании, которые готовы поддерживать эту культуру.

Так пришла идея объединить сноуборд-сообщество Беларуси и активизировать его.

Немного «приземлила» планы Александра реальность: белорусские бизнес-компании и потенциальные партнеры не спешили вкладываться. Многие рассуждали довольно предсказуемо: зачем давать деньги на то, что мало кому сейчас интересно.

– В США, например, сноуборд-индустрия очень развита и это помогает продвигать подобные идеи. Беларусь в этом смысле даже не Украина, где компании более лояльны к таким инициативам и стартапам, – рассказывает Александр. – Конечно, сегодня уровень жизни в Украине упал, но все равно там активнее движение сноубордистов, потому как есть горы в недалекой доступности и люди не перестают кататься…

Фото: Николай Волынец

Сначала Александр собрал архивные видео сноубордистов и сделал кинопоказ для желающих. Чуть позже пригласил в Минск с лекцией друга-фрирайдера из Киева.

– Фрирайд – катание вне трасс, можно сказать, в единении с природой, по настоящему пухлому снегу. Мой друг Лёша, который покоряет склоны довольно давно, отлично знает украинские Карпаты и около 20 тамошних курортов. Всех местных сноубордистов его рассказ очень удивил, ведь катаются все в основном только в Буковели, – делится Александр.

Фото: Николай Волынец

Со временем образовательные идеи Александра дополнились и абсолютно практичными: в Минске появились сноуборд-барахолки.

Сноуборд-барахолка – место, где можно продать и купить не новое, но хорошее снаряжение для катаний.

– Очень хочу, чтобы новички могли за небольшую плату купить себе экипировку и начать кататься. Сноубординг – довольно дорогой вид спорта. Многие из-за этого так и не начинают им заниматься, особенно студенты. Идея им понравилась, но денег нет. Постоянно пользоваться прокатными досками тоже не очень выгодно, – поясняет Александр.

Чтобы было понятно: простейшая новая доска с креплением в магазине стоит около 400 долларов. А новичку нужно экипироваться с нуля: к доске с креплением купить еще ботинки, маску, шлем, специальную одежду, чтобы не мокнуть в джинсах и обычной куртке…

Фото: Николай Волынец

– На прошлой барахолке, помню, кто-то купил практически готовый и неплохой по состоянию комплект (новый сноуборд с креплениями, шлем, маска и ботинки) рублей за 500 (около 250 долларов). Наши консультанты на месте дают советы по подбору снаряжения, – рассказывает инициатор. – Да и продавцам удобно: их вещи не затеряются на виртуальных «полках» интернет-распродаж, а выручка от продажи ненужных, но добротных вещей – это все-таки неплохая инвестиция в более профессиональное снаряжение.

Фото: Николай Волынец

Такой круговорот снаряжения и спецкостюмов имеет не только социальный, но и экологический эффект. В принципе, любая вещь, которая используется не один раз (в идеале – и не одним человеком), снижает потребление ресурсов и негативное влияние на окружающую среду.

– Есть интересный ролик, снятый Лёней Хващинским, тоже сноубордистом, где косвенно через сноубординг показана значимость раздельного сбора и переработки отходов. Ведь переработанное сырье тоже можно использовать на производство досок, – говорит Александр.

Если чего-то не хватает, Александр ищет по друзьям, знакомым или через интернет: так, например, удалось разжиться зеркалами для барахолки. Таким же образом искали и ковры, которые нужны были для удержания снега на трамплине.

Фото: Николай Волынец

– Собрали 12 старых ковров – этого как раз хватило. Люди очень активно откликнулись. Похоже, многим хотелось избавиться от остатков советского прошлого, да еще и с самовывозом, – улыбается Александр. И добавляет: – Останавливать круговорот ковров не хочу: после барахолки они, надеюсь, уедут в приют для бездомных животных, где еще послужат.

Нашли применение сухим веткам: из них получились неплохие перекладины для вешалок.

Снег «не по расписанию» ребята добыли на одной из ледовых арен. Там его периодически срезают, выбрасывают на улицу либо в специальные топки, чтобы превращался в воду. Так встреча сноубордистов и «одноразовому» снегу продлила жизнь.

Фото: Николай Волынец

– А вообще было бы здорово построить в Беларуси крытую снежную арену для катаний, например, такую, как в Друскининкае или Москве. Все-таки в стране есть сборная, которой нужно тренироваться круглый год, есть любители и профессионалы сноубординга – все они смогли бы постоянно отрабатывать свои навыки, – считает сноубордист.

Фото: Николай Волынец

Александр мечтает открыть для белорусов горные курорты Украины, по которым сам в Беларуси сильно скучает. Возить группы он хотел бы не в распиаренный Буковель, а в места с первозданной природой, где можно заниматься «диким» сноубордингом. Концепция «AllRide» предполагает безопасное и осознанном катание без алкоголя, ведь кататься по диким склонам нужно с умом, желательно под руководством знающих местность гидов.

– Если эта идея понравится белорусам, то часть вырученных от туров денег планирую тратить на развитие белорусского сноубординга, в который пока мало кто верит, – обещает Александр.


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