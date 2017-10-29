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Йенс Столтенберг: Ракеты КНДР могут достичь Европы

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  • 29.10.2017, 22:02
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Йенс Столтенберг

В зону потенциального риска попадают члены НАТО.

В НАТО готовы ответить на угрозу со стороны КНДР мерами сдерживания и в случае необходимости нанести ответный удар, заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет «Гордон».

Ракеты Северной Кореи могут достичь Европы, в зону потенциального риска попадают государства – члены НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг японскому информагентству Yomiuri Online во время визита в Японию.

Столтенберг отметил, что в НАТО готовы ответить на угрозу мерами сдерживания и в случае необходимости нанести ответный удар.

Также генсек НАТО заявил, что выступает за экономические санкции против КНДР.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. За последние два месяца страна провела несколько пусков баллистических ракет.


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