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В Беларуси появился «старый-новый» замок

  • 29.10.2017, 22:12
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Фото: kyky.org

В Сулах восстановили «Королевскую ассамблею» короля Стефана Батория.

В столбцовском районе есть одно исторически интересное место: парк истории «Королевская ассамблея Сула». В XVI веке территория, где сейчас стоит этот парк, принадлежала королю Польши и Великому Князю Литовскому Стефану Баторию. А в середине XVIII века обладателем местечка на берегу реки Сула стал род Ленских, пишет kyky.org.

Потом место некогда богатой помещичьей усадьбы заросло травой и превратилось в свалку. В начале 2000-х годов белорусский бизнесмен Андрей Запольский буквально откапал маентак: постриг газон, построил гостиницу, организовал официальную броварню (да, «Сула» – одно из немногих мест в стране, где можно официально «гнать» самогон), сделал пляж – в общем, подарил Беларуси еще один исторический парк, где можно отметить свадьбу и приехать поесть блинов на масленицу.

Так вот, когда парк открылся, не все работы по его восстановлению закончились: долгое время на его территории реставрировали, точнее, собирали по камням средневековый замок. И вот, наконец-то дособирали.

О том, что у страны появился новый замок сообщил в своем Facebook общественный деятель Глеб Лободенко.


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