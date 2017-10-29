Александр Сокуров: Белорусы отличаются качеством своего труда 29.10.2017, 22:55

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Александр Сокуров

Фото: DELFI

Самые интересные цитаты российского режиссера в Минске.

Очередным гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич на этой неделе стал прославленный кинорежиссер Александр Сокуров. Его имя, как потенциального гостя своего клуба Светлана Александровна называла первым еще год назад. Но встреча случилось только сейчас, пишет kp.by.

Сокуров не первый раз в Минске. Но послушать режиссера пришли сотни людей, полностью заполнившие столичный Дом кино. Режиссер искренне, глубоко и честно ответил на все вопросы, которые успели ему задать почти за два часа встречи. Александр Николаевич говорил

О призвании

Никогда не хотел был кинорежиссером. Не считаю это лучшей профессией на свете. Литература была и остается для меня самой удивительной и прекрасной. Кино — это просто моя профессия.

Когда я поступил на исторический факультет в Горьком, нужно было как-то на жизнь зарабатывать, я пошел работать на Горьковское телевидение помощником режиссера. И шаг за шагом стал входить в специфику этой профессии. Я попал в редакцию литературно-драматических передач. После получения диплома я вынужден был уехать из Горького, так как документальные фильмы, которые я там делал, уже тогда не разрешались к показу. И так почти случайно я поступил на режиссерский факультет Института кинематографии.

Мама много раз мне говорила: «Куда ты полез? Таким, как мы, там не место. У тебя нет запаса культуры, просвещенности, образованности». Это все правда, так и было. Но выхода уже не было, и я по причине своей упертости пошел по этой тропинке.

Кино — это не мечта, не реализация себя. В жизни не встретился человек, который сказал бы: «Хватит, достаточно, это не твое дело». Если бы я знал, чего меня потребует это занятие, я бы не стал режиссером. Но так случилось. Я не фанатик, нет-нет. Я просто работаю.

О власти

Мне всегда казалось, что в историческом политическом пространстве не бывает гениальных людей. Они есть только в пространстве науки, культуры и искусства, и это они осуществляют прорыв в далекое будущее.

Всякое историческое событие можно осмыслить только исходя из характера конкретного человека. Вся история — это история мужского высокомерия, мужских ошибок. Мне всегда было интересно, как мужской характер проявляется не только в интимных обстоятельствах, но и в тех обстоятельствах, когда мужчина получает шанс осуществить власть на другими людьми. Где границы этой власти? Где мужчина нажимает на «стоп», а где он зная, что можно нажать, тем не менее этого не делает?

Люди у власти всегда ведут себя одинаково. К большому сожалению и отчаянию. История и политика- такое грязное деструктивное пространство, что в нем трудно не совершать ошибок и преступлений. Мне всегда казалось, что властвующий человек — это квазичеловек, чем ближе к власти, тем ближе он к власти, деградации и преступлениям. И я понимал, что в этих фигурах, персонажах нужно искать исконные человеческие качества. Когда я смотрел истории жизни разных властвующих людей, я обратил внимание, что все они были по-человечески очень несчастными людьми. За спиной каждого мужчины, который получил огромную власть, всегда была катастрофическая юность, катастрофическая мужская история, профессиональная, интеллектуальная. Все люди, получавшие власть, были глубоко несчастны. Потом уже у Гете я прочел: «Несчастный человек опасен».

О политике

Всякая политическая мысль — молодая. Нет политики без молодых. Только молодежь осуществляет какую-то политическую деятельность, а то, что происходит сегодня в политическом пространстве Европы и России, это не политика, это называется как-то по-другому. Потому что политика может быть в руках только молодых людей, не очень зависимых от традиций, еще не заскорузлых, не погрязших в грехах моральных.

И запрещенная в России ИГИЛ — это не какая-то военизированная система, это новая мусульманская революция, которая неизбежна и дойдет до самых краев цивилизации, и цивилизации Старого Света в том числе. Это молодая идеология, молодая мысль, молодая энергия.

О будущем Беларуси

Беларусь, на мой взгляд, единственная страна, которая хоть завтра готова стать членом Европейского Союза. По отношению к труду, по качеству социализации. Это обязательно произойдет и в обозримом будущем. Не сомневаюсь.

Светлана Алексиевич заставила европейцев вслушиваться, читать кровавые истории страдания. Это большой труд, результат большого дарования и грандиозного гражданственного и личностного напряжения всей сущности этой удивительной женщины. Это великий писатель. И слава Богу, что она из Беларуси.

О театре

Мне ближе музыкальный театр, оперный жанр. В драматическом театре мне тяжело, все время кажется, что и зритель мучается, и актеры на сцене мучаются. И всем тяжело. Сегодня у зрителей огромная потребность не в мастерстве актерском, а в том, чтобы на сцену вышли содержательные люди, личности. Евстигнеев был такой личностью, Лебедев, такие люди, в которых профессии меньше, чем личности. Потому что часто актерское мастерство — это обман, манипуляции, всякого рода приемчики и приемы. Фрейндлих — личность больше, чем актриса. Блестящая актриса! Но какое личностное у нее внутри. Поэтому можно смотреть просто как она дорогу переходит или садится на трамвай.

Эти люди вызывают у нас такое внимание, как вызывают удивление животные, которые живут реальной жизнью, реагируя на течение жизни. Скажем, собака всегда искренна. Поведение собаки всегда удивительно человечно. Кошка -другое. Она лицемерна, отдельна, агрессивна, она всю жизнь затрачивает на то, чтобы приготовиться к агрессии. Кошка безжалостна.

О своих любимых работах

Все мои работы в какой-то степени неудачные. Я очень люблю фильм «Повинность», пятисерийный фильм о жизни на борту пограничного корабля в Арктике. У нас он не показывался, только в Европе. Я очень-очень люблю эту работу до сих пор. Но за все остальные несу ответственность. Действительно, мне не удалось создать ни одного даже близкого к совершенству произведения, не получилось. Это правда. Никакой кинокритик не сможет меня перебить, когда я начну перечислять недостатки того, что я сделал. Поймите меня правильно — я профессионал, сделал больше 50 фильмов, я понимаю это ремесло.

О «Матильде»

«Матильда» - это фильм, который сделал конкретный режиссер с конкретным почерком с конкретными намерениями, соблюдая определенную стилистику, определенный жанр. Это профессиональная работа. А оценки давайте подождем лет 5-6. Главный судья — время. Если этот фильм будет еще интересен, значит, он представляет художественную профессиональную ценность.

О конфликте в Украине

- Вы в 2008 году предсказали события в Украине. Что будет дальше?

- Тогда на мои слова никто не обратил внимания. Поэтому сейчас я предпочту не говорить, что мне кажется. Но могу сказать одно: большие серьезные конфликтные исторические процессы всегда, как большая серьезная болезнь, зреют медленно. И если ты внимательно присматриваешься к судьбе своей родины, к поведению своих соотечественников, к деятельности своих политиков, ты всегда может увидеть, что ожидает твой народ и твое государство. Русские люди очень часто являются соучастниками ошибок, которые совершает государство. К сожалению, так происходит очень часто. Сил признать это нет, людей, которые обратили бы на это внимание, очень мало. Их всегда было мало. Но было время, когда их просто расстреливали. Сейчас этого нет. Но это не успокаивает.

Все совершенно понятно, куда это идет и чем завершится. Вообще, в политике нет никаких тайн. Сегодняшняя политика очень примитивна.

Александр Сокуров родился в 1951 году в Иркутской области. Окончил исторический факультет Горьковского университета, учился на режиссерском факультете ВГИКа. Но его первый фильм «Одинокий голос человека» не был принят в качестве дипломной работы и едва не был уничтожен. Молодого режиссера поддержал Андрей Тарковский. Но до конца 1980-х годов ни одна его лента не вышла в прокат. И именно эти работы позже представляли Россию на международных фестивалях.

В 1995 году Сокурова Европейская Киноакадемия включила в число ста лучших режиссеров мира.

Номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля за фильмы «Молох», «Телец», «Александра». В 2011 году его картина «Фауст» получила главный приз «Золотой лев» Венецианского фестиваля.

Все международные награды и призы Александра Сокурова перечислить сложно — их несколько десятков.