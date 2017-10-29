Евразийский союз рушится изнутри 29.10.2017, 22:42

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Эксперты заявляют, что Таможенный союз развалят плодожорка и моль.

Евразийский союз подгнил со стороны Кыргызстан. Сотни тонн овощей и фруктов скопились на таможенных пунктах с Казахстаном и начинают портиться. Казахи говорят, что киргизы сами виноваты, поставляя продукцию, не отвечающую фитосанитарным нормам или контрабандно ввезенную из Китая. Но у конфликта имеется и политическая подоплека, связанная с президентскими выборами, пишет gazeta.ru.

За месяц до ухода с поста президента Кыргызстан Алмазбек Атамбаев сделал скандальные заявления в адрес партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Возлагать надежды на союз не стоит, уверен киргизский лидер.

«Мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — заявил Атамбаев на церемонии вручении верительных грамот послами ряда иностранных государств.

Кого именно он называет «великим», Атамбаев не уточнил. А на постсоветском пространстве, как известно, все лидеры — великие.

Скоропортящаяся контрабанда из Китая

Поводом для резкого заявления стала ситуация на кыргизско-казахстанской границе. С начала октября на всех КПП наблюдается большое скопление грузовых фур и легковых автомобилей, пробки растянулись на несколько километров. Переход через границу занимает теперь несколько часов и даже несколько суток, если досматривают фуры. МЧС Киргизии разбило у границы палатки и организовало раздачу горячей пищи и медикаментов.

Заторы возникли из-за усиленной проверки со стороны Казахстана. Был усилен пограничный, миграционный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды контроля. Усиление на границе связано с исполнением законодательства ЕАЭС и с целью сокращения объема «серого» импорта», оправдываются казахские официальные лица. Иными словами, казахская сторона дала бой товарам, которые Киргизия завозит напрямую из Китая и потом экспортирует в Казахстан, Россию и другие страны Евразийского союза.

Решение проблемы Атамбаев видит таким:

«Я хочу поручить правительству решать вопросы с альтернативным рынком сбыта скоропортящейся сельхозпродукции. Для этого есть тридцатидвухмиллионый рынок Узбекистана и полуторамиллиардный рынок Китая».

Атамбаев предложил также срочно начать строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Нужен, считает он, выход к Тихому океану и укрепление связей с Туркменией, Ираном. Наконец, киргизский лидер предложил перевести ТЭЦ столицы Киргизии на местный уголь и отказаться от казахского угля. Для того, чтобы Казахстан в будущем не смог спровоцировать энергетический кризис в стране.

Введение Казахстаном таких мер не отвечает уровню союзнических отношений и «стратегического партнерства» между Кыргызстаном и Казахстаном, «а также целям создания ЕАЭС», подытожила официальный представитель киргизского МИД Айымкан Кулукеева.

Официальная Астана тем не менее настаивает на усиленном пограничном режиме до тех пор, пока Кыргызстан не прекратит попытки завозить китайские товары и подрывать экономическую основу ЕАЭС. По подсчетам казахов, из-за китайской контрабанды Евразийский союз уже потерял 154 млрд рублей.

В ответ официальный Бишкек пожаловался во Всемирную торговую организацию и в Евразийскую экономическую комиссию. В комиссии «Газете.Ru» подтвердили поступление жалобы от киргизов. Но дали понять, что решения вопроса пока не видят.

«Евразийская экономическая комиссия озабочена сложившейся ситуацией. Руководство комиссии находится в диалоге и проводит необходимые консультации с представителями стран Союза. Также проводятся и двусторонние консультации между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Мы рассчитываем на скорейшее разрешение сложившейся ситуации», — сообщили в пресс-службе ЕК.

Плодожорка и моль развалят Евразийский союз

Киргизия не имеет общей границы с Россией и вынуждена поставлять свою продукцию на российский рынок, считающийся приоритетным, через Казахстан. В Кыргызстане выращивают на продажу картофель, капусту, морковь, яблоки, цитрусовые, гранаты, хурму, черешню, виноград, орехи….Аналогичные виды товаров закупаются и в Китае. Отличить экспортный киргизский товар от реэкспорта из Китая не просто.

Продать гниющий кыргизский урожай в Китай — это утопия, отмечают эксперты. «У КНР фитосанитарные нормы жестче, чем у Казахстана, ЕС, России. Китай массово поставляет плодоовощную продукцию во многие страны мира и поэтому усилено защищает свой рынок. Киргизская бюрократия будет три года согласовывать требования Китая, и не факт, что получится», — говорит гендиректор InfraNews Алексей Безбородов.

Минсельсхоз Казахстана на днях опубликовал отчет, из которого следует, что в Киргизию уже пришлось вернуть более 400 тонн фруктов. При досмотре подкарантинной продукции были выявлены отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки товара.

Помимо этого, в плодах из Кыргызстана обнаружили насекомых-вредителей: восточную плодожорку, золотистую картофельную нематоду и моль, повилику, азиатскую ягодную муху.

В первой половине года киргизам вернули с границы 61 тонну овощей и фруктов с мошками и жучками. В 2016 году — 473,5 тонны сельхозпродукции, не соответствующей нормам Евразийского союза.

О том, что каждый год на границе сгнивают тонны овощей и фруктов, власти обеих государств хорошо информированы. Об объемах китайской контрабанды тоже наслышаны. Руководство Евразийского союза даже договорилось о том, чтобы в Кыргызстан были построены дополнительно 19 лабораторий для проведения фитосанитарного контроля. Часть из них уже функционируют. Но результата пока нет.

Почему поссорились КР и РК

Киргизская республика не в состоянии построить проверочные лаборатории за счет бюджетных средств. В киргизском госбюджете дыра в $4 млрд. Внешний долг $5,3 млрд. Деньгами обещал помочь Казахстан. Как предполагалось, Казахстан перечислит $100 млн Киргизии в рамках обязательств по присоединению последней к ЕАЭС. Киргизия стала членом Союза в конце 2015 года.

Но Киргизия от казахских долларов отказалась. И даже пошла на обострение конфликта, подставив под удар евразийское партнерство. МИД Киргизии 23 октября официально уведомил казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики «о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции». Решение о денонсации парламент Кыргызстана рассмотрит в ближайшее время в приоритетном порядке.

По единодушному мнению экспертов, экономический конфликт между КР и РК — это последствия политического скандала, случившегося накануне президентских выборов в Кыргызстане (выборы состоялись 15 октября). На пике избирательной кампании киргизский лидер Атамбаев заподозрил казахского лидера Нурсултана Назарбаева в поддержке оппозиционного кандидата и вмешательстве во внутренние дела страны. Речь Атамбаева содержала пассаж о разграблении Казахстана чингизидами. Атамбаев припомнил такие подсчеты казахов о том, что экономика одной только Алма-Аты, бывшей столицы Казахстана, в пять раз больше всей экономики Кыргызстана.

«Почему пенсии в Казахстане больше только в полтора раза, а тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатства в Казахстане», — возмущался глава Киргизии.

Именно в ответ на заявления Атамбаева казахская сторона и закрыла ворота на границе, считают эксперты.

Конфликт может «рассосаться» сам собой после того, как 1 декабря киргизский глава Атамбаев сдаст президентский пост новоиспеченному преемнику. После этого киргизский бизнес продолжит практически беспрепятственно заниматься тем, чем он занимался несколько последних десятилетий — реэкспортировать китайские овощи-фрукты, одежду, обувь и предметы обихода. И выращивать для продажи российскому потребителю свою собственную плодоовощную продукцию.

Вмешательства Москвы в овощной конфликт киргизов и казахов, похоже, не потребуется. Но реэкспорт в Россию продолжится. 24 ноября Россельхознадзор сообщил о возврате в Казахстан и Киргизию 80 тонн подкарантинной продукции (яблоки, хурма, репчатый лук, томаты). Она предназначалась для продажи в Новосибирске, Иркутске и Абакане. Было установлено, что товар везли «без маркировки на упаковках, содержащих информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере».