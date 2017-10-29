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В каких городах чтят память белорусского героя Костюшко

  • 29.10.2017, 22:30

Тадеуша Костюшко часто называют самым известным уроженцем Беларуси в мире.

Нынешний год по инициативе ЮНЕСКО был объявлен годом памяти нашего великого земляка Тадеуша Костюшко. Его часто называют самым известным в мире уроженцем Беларуси, его имя носят острова на Аляске и самая высокая гора в Австралии, установлено около двухсот памятников в Польше, США, Швейцарии, других странах. И, увы, совсем немного – на Родине, пишет сайт planetabelarus.by. Сейчас проходит сбор средств на монумент Костюшко в фольварке Меречевщина, где в 1746 году будущий руководитель национально-освободительного восстания появился на свет. На сегодня собрано уже около13 500 рублей, что составляет три четверти от требуемой суммы. Таким образом, в финансировании достойной инициативы может поучаствовать каждый, сделав даже символический вклад (например, 5 рублей). Ну, а чтобы вдохновиться, давайте вместе посмотрим на некоторые посвященные Костюшко мемориалы, которые находятся в разных городах и странах. Первый памятник герою был насыпан в 1820–1823 гг. в пригороде Кракова. Да-да, насыпан – потому что речь идет не о бронзовом памятнике, а о 34-метровом земляном кургане, на вершине которого был поставлен валун с надписью «Kościuszce» (Костюшке).

Второй памятник Костюшко в Кракове – теперь настоящий, конный, был создан в 1900 году, однако лишь спустя 20 лет (с обретением Польшей независимости) установлен у входа в Вавельский замок.

В 1978-м копию краковского всадника подарили американскому городу Детройту.

Похожая история приключилась с другим монументом Костюшко – в Вашингтоне. В 1910 году в Лафайет-сквере, что у самого Белого дома, появился памятник бригадному генералу. На церемонии открытия было провозглашено, что точно такой же бронзовый Костюшко появится в Варшаве. Так оно и произошло – только ждать пришлось ровно сто лет: в 2010-м на площади Железных ворот польской столицы вырос монумент-клон.

Еще несколько польских памятников. Вот бюст Костюшко в крепости Модлин, построенной в ХІХ веке в месте слияния рек Вислы и Наревы, неподалеку от Варшавы. Этот бюст не пережил Второй мировой войны.

Памятник Костюшко в Лодзи – третьем по величине городе Польши.

Монумент в Познани. Очевидно, весьма любим местными голубями.

Памятник в Шидловце – к слову, это старейшая скульптура города (1923 год).

Памятник Костюшко в Жешуве.

Впрочем, самые величественные мемориалы Костюшко пока расположены все же за океаном, в Соединенных Штатах. В построенной Костюшко крепости Вест-Пойнт, где теперь находится Военная академия США, возвышается колонна, на которой стоит наш великий земляк.

Вид на монумент со стороны Гудзона:

Памятник в Филадельфии, где генерал жил в 1797 году, будучи уже героем США. Здесь же, в исторической части города, действует Дом-музей Тадеуша Костюшко.

Величественный монумент в Чикаго. Впечатляет!

Или вот такой конный Костюшко в Милуоки. Так и хочется воскликнуть, глядя на него: «За нашу и вашу свободу!»

Памятник национальному герою в Бостоне.

А это уже Швейцария, городок Золотурн, в котором умер Тадеуш Костюшко (произошло это 200 лет назад, в октябре 1817-го). К 150-летию героя, в 1967-м, здесь появился, кажется, чересчур авангардный «Костюшко».

Зато этой осенью на средства, собранные белорусской диаспорой Швейцарии, в Золотурне поставили достойный памятник нашему земляку.

Однако где в этом длинном ряду монументов собственно Беларусь?

Можно вспомнить межвоенный Брест, где в Городском саду (в то время парк Свободы) был установлен бюст Костюшко.

В 1951-м памятник демонтировали, и до конца 1980-х он пролежал в запасниках кобринского музея Суворова (того самого, что подавил восстание Костюшко). Сейчас бюст стоит в деревне Малые Сехновичи, где когда-то находилась усадьба Костюшек.

В Минске сегодня также есть бюст Тадеуша Костюшко, установленный в 2005 году, – но видели его «вживую» лишь единицы. Дело в том, что находится памятник за высоким охраняемым забором, на территории посольства США в Беларуси.

В старинном парке усадьбы Огинских в Залесье можно отыскать камень-валун с надписью «Теням Костюшко» – говорят, ее собственноручно высек Михал Клеофас Огинский.

Наконец, в фольварке Меречевщина, рядом с отстроенным домом героя, тоже установлен памятный валун.

Хочется верить, что в ближайшее время здесь появится и скульптура, сбор средств на которую проходит сейчас. Вот как выглядит проект этого памятника.

А вслед за Меречевщиной Тадеуш Костюшко, уже верхом, вырастет в Минске – например, перед Домом офицеров, на главной площади Бреста, в центре других белорусских городов. Так и должно быть.


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