Белый дом отказался от переговоров с Ким Чен Ыном 3.10.2017, 7:34

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Контакты с диктатором не стоят потраченного на них времени.

Белый дом заявил, что США не будет вести никаких переговоров с Северной Кореей за исключением обсуждения судьбы американцев, удерживаемых на ее территории, сообщает «Голос Америки».

Подобное заявление идет вразрез с утверждениями Госсекретаря США Рекса Тиллерсона о наличии прямых контактов с Пхеньяном по поводу ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

«Мы ясно дали понять, что сейчас не время для переговоров. Единственное о чем мы вели переговоры, так это о том, чтобы вернуть американцев, задержанных в Северной Корее, – заявила на брифинге для прессы официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. – Кроме этого, в настоящее время не будет никаких контактов с Северной Кореей».

Ранее Тиллерсон заявлял, что США находятся в прямом контакте с руководством Северной Кореи по поводу ее ракетно-ядерной программы, признав, однако, что Пхеньян не проявляет интереса к переговорам.

Президент США Дональд Трамп сказал, что порекомендовал госсекретарю Рексу Тиллерсону, не «терять время», пытаясь вести переговоры с северокорейским лидером.

«Экономь силы, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать!» – написал Трамп в «Твиттере» в воскресенье, вновь назвав северокорейского лидера Ким Чен Ына «маленьким ракетчиком».

Трамп призывает укротить ядерные амбиции Северной Кореи на фоне нарастающей в последние месяцы напряженности.

3 сентября Северная Корея провела шестые и крупнейшие испытания ядерного оружия, пригрозив взорвать водородную бомбу над Тихим океаном.

Cудьба американцев, удерживаемых в Северной Корее, также является камнем преткновения в отношениях двух стран.

Администрация Трампа требует освобождения троих граждан США, находящихся в заключении в Северной Корее: миссионера Ким Дон Чула и преподавателей Тони Кима и Кима Хак Сонга.