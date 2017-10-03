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Новые сигналы Путина

  • 3.10.2017, 7:55
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Владимир Путин

Правитель РФ ведет крайне хаотичную политику.

Оставаясь крайне несовременным человеком, президент России Владимир Путин ведет хаотичную внешнюю политику, которая уже привела к изоляции страны. Однако появились сигналы, свидетельствующие о возможной коррекции этой политики, сказал в интервью ТСН бывший депутат Государственной думы РФ, оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Планы бывают у людей, у которых хотя бы какие-то понятные цели стоят. Какая может быть цель здесь – я не вижу. Выйти из изоляции? Для этого нужно как минимум оставить в покое восток Украины, вывести оттуда войска и прекратить войну – в Европе, в ХХІ веке. Но какие планы у Путина, что у него в голове – неизвестно. Может, он думает, что американцы хотят забрать у нас все нефтяные месторождения, потому и заходят через Украину", – заявил он.

До последнего времени казалось, что Путин не пойдет на компромисс с Западом и восстановление отношений с Украиной, но ситуация может измениться, предположил экс-депутат.

"У меня такое ощущение, что он начал что-то понимать. Риторика изменилась. Россия – страна сигналов. Мне кажется, что я уловил некоторые сигналы того, что Путин стал чуть-чуть больше прислушиваться к разумным людям из своего окружения, которым раньше не удавалось как-то влиять на позицию шефа. Но это же завтра может измениться", – сказал Гудков.


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