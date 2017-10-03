В Ивановском районе нашли два гигантских гриба-дождевика 3.10.2017, 8:07

«Улов» едва поместился в багажник легкового авто.

Житель Ивановского района Никита Бендрик 1 октября нашел в местном лесу два гриба-дождевика размером больше баскетбольного мяча!

«Вот такие огромные дождевики посчастливилось найти в это воскресенье в Ивановском районе. Вкуснейшие грибочки», — рассказал tut.by грибник.

Судя по фотографиям, «улов» едва поместился в багажник легковушки.

Гриб-дождевик в Беларуси занесен в Красную книгу и считается съедобным. Если другие грибы ставят рекорды время от времени, то этот всегда имеет внушительные размеры. Например, в прошлом году в Каменецком районе житель Бреста Анатолий Котляревич нашел на участке тещи пятикилограммовый дождевик, а в деревне Виржи Докшицкого района вырос экземпляр весом в 4 кг 100 гр.

Фото: Анатолий Котлярович

Дождевиками называют молодые грибы, у которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»). Другие народные названия: пчелиная губка, заячья картошка. А созревшему грибу люди придумали еще больше «имен»: порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, волчий табак, табачный гриб, чертова тавлинка и т.д. Дождевики съедобны, пока не потеряют белизну.