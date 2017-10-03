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Жодинские родители взбунтовались против графика «под Колю»

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  • 3.10.2017, 8:23
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Родители учеников гимназии №1 требуют вернуть «расписание прошлых лет».

Родителей жодинских гимназистов не устраивает время начала занятий их детей. Они написали письмо директору гимназии №1 с требованием учесть их мнение.

«В прошлом году в нашей гимназии №1 уроки начинались с 8.00, в этом году на полчаса позже — в 8.30. При этом наше мнение никто не учитывал. Мы попробовали приспособиться к этому расписанию, но сентябрь показал, что это очень неудобно многим родителям и детям не идет на пользу. Родители написали письмо директору гимназии, под которым подписалось около 50 человек. Мы надеемся, что администрация учебного заведения встретится с нами на собрании, во время которого будет услышано и учтено наше мнение», — написал в редакцию ex-Press.by отец одного из учеников гимназии.

Письмо уже передано директору гимназии №1 Геннадию Коршуну.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Борисове от родителей требовали оплачивать утреннюю группу продленного дня, возникшую из-за графика «под Колю».


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