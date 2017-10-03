«Зарплата была такая, что если жить в общаге – ноги бы протянул!»1
- 3.10.2017, 8:59
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Крик души витебского рабочего.
2 октября в Беларуси «отмечали» День профессионально-технического образования. Споры «так ли нужно нам высшее образование, как про это все говорят» можно видеть в интернете довольно часто. А что можно сказать о профессионально-техническом?
Журналисты vkurier.by спросили у выпускников профтехучилищ из Витебской области, работают ли они по специальности и сколько сегодня получает специалист.
Никита, 30 лет, столяр-станочник
«Моя специальность звучит как «эксплуатация деревообрабатывающего оборудования», но вообще я столяр-станочник. Закончил учиться в 2006-2007 году. Сейчас работаю по специальности в частной фирме. Примерная зарплата – 400 рублей»
Андрей, 25 лет, электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
«По специальности сейчас не работаю – нет рабочих мест, но, когда работал, средняя зарплата была около 280-300 рублей»
Игорь, 39 лет, сборщик и наладчик радиоэлектронной аппаратуры
«Заканчивал витебское училище от телезавода «Витязь» в 1997-1999, пошел туда, можно сказать, по приказу родителей. По специальности я ни дня не работал. Да и не брали нас на завод, с работой тогда все очень плохо было – устроиться можно было только через знакомых. Говорили, что предупреждали нас, что учеба без распределения. Да и работа однообразная, конвейерная в основном, и зарплата была такая, что если жить в общаге – ноги бы протянул! Тогда повсюду плохо платили»
Владислав, 21 год, оператор ЭВМ 6 разряда
«Закончил учебу в 2013 году, но по специальности не работаю. Вместо того учусь на дневном, получаю высшее образование»