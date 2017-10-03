Ученые будут делать топливо из углекислого газа 6 3.10.2017, 9:10

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Революционная технология позволит избежать парникового эффекта и снизит зависимость мировой экономики от нефти.

С каждым годом газы, выделяемые различными заводами, фабриками, да и просто автомобилями все больше загрязняют атмосферу нашей планеты. Для борьбы с вредными выбросами предприятия используют разнообразные фильтры, ведутся разработки электромобилей и придумываются безотходные технологии производства. Но что, если вредные газы можно использовать для производства топлива?

Точно так же рассудили и ученые из Калифорнийского университета в Беркли, пишет newsyou.info. Как сообщает издание Science Advances, группе исследователей удалось создать губчатый никель-органический фотокатализатор. Материал собирает углекислый газ из атмосферы и превращает его в монооксид углерода, из которого уже можно получить водородное топливо. Более того, в качестве источника энергии для запуска каскада реакций используется энергия солнечного света.

Как сообщил автор исследования Хаймэй Чжэн: «Активируемый светом материал создаст ценное топливо, превратив углекислый газ в монооксид углерода, а также поможет в борьбе с глобальным потеплением, уменьшив содержание углекислого газа в атмосфере. Наша технология производит почти 100% чистый монооксид углерода без каких-либо примесей вроде водорода и метана. Это очень важно. Ранее ученым не удавалось полностью «избавиться» от водорода при фотокаталитическом преобразовании углекислого газа».

В ходе испытания новой технологии исследователи определили, что в камере, заполненной углекислым газом, через час при комнатной температуре 1 грамм никель-органического фотокатализатора произвел 400 миллилитров монооксида углерода. Как заявляют ученые, свойства нового вещества позволяют впитывать ядовитые газы, перерабатывать их, а также использовать в качестве резервуара для хранения водородного топлива.