Генерал Бен Ходжес предложил создать в Европе «военный Шенген»1
- 3.10.2017, 9:21
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Силы Альянса должны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации.
Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах, чтобы силы НАТО могли быстро перемещаться в случае необходимости сдерживания таких потенциальных агрессоров, таких как Россия. Об этом сообщает Foxnews (перевод – 112.ua).
Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в понедельник, что «Силы Альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной», - сказал Ходжес.
По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу «военного Шенгена» («military Schengen»), когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности.
Ходжес сказал, что в НАТО должны понять, как «получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и т. д.». Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов.
Напомним, что ранее с предложением создания «военного Шенгена» выступала Литва.