ИП из Барановичей: Цыганка сказала – займись тем, что будет приносить людям радость 3.10.2017, 9:28

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Как жительница Барановичей кардинально поменяла свою деятельность.

Барановичский мастер по изготовлению свечей Наталья Адамчук рассказала Intex-press, почему ушла из строительного бизнеса, сколько денег потратила на обучение и оборудование и зачем она хранит испорченные в процессе работы свечи.

Напророчила цыганка

Несколько лет я была предпринимателем – занималась продажей строительных материалов.

Примерно с 2014 года этот бизнес практически перестал приносить доход: покупать стройматериалы люди стали все меньше. И я начала подумывать о смене деятельности. Долго не могла решить, чем буду заниматься. Однажды ночью от этих мыслей не могла уснуть и почему-то вспомнила об увиденном в интернете видео, где мастер демонстрировал процесс изготовления свечи. Сказать, что меня захватило увиденное, – ничего не сказать. И тогда у меня промелькнула мысль заняться тем же. А спустя несколько дней на улице ко мне подошла цыганка. Она сказала: «Займись тем, что будет приносить людям радость». В тот момент мне почему-то показалось, что изготовление свечек и есть то самое занятие.

Учиться ездила в Москву

Примерно три месяца я изучала информацию в интернете, смотрела видео мастер-классов, пробовала что-то делать сама. И быстро поняла, что по мастер-классам научиться свечному делу невозможно.

До сих пор помню, как знакомые хихикали над моими первыми работами, которые я им показывала. Теперь я и сама без улыбки не могу на них смотреть. Первые мои свечи хранятся у меня дома, рядом с ними на полках – свечки, которые не получились в процессе работы. Жалко их выбрасывать. Кто знает, вдруг через много лет, если я стану известным мастером, они будут стоить в разы дороже идеально выполненных работ. Они будут ценными только потому, что первые.

Потом учиться свечному делу я ездила в Москву: трехдневные курсы стоили $600. Кстати, в Минске обучиться премудростям изготовления свечей стоит примерно $1000.

Отдельно пришлось потратиться на оборудование. Правда, у меня получилось неплохо сэкономить. В России оборудование изготавливают на заказ. Стоит такое удовольствие примерно 2,5 тысячи белорусских рублей. Знакомый сделал мне за сумму вдвое меньше.

Без помощника никак

Процесс изготовления резных свечей происходит в несколько этапов. Сначала отливаются заготовки в специальных формах. Этот этап самый длительный по времени, так как нужно дождаться полного застывания парафина. Далее следует непосредственно изготовление резной свечи – заготовку окунают в цветной парафин в определенной последовательности по строгому рецепту. Для этого используется специальное оборудование, которое представляет собой большую металлическую емкость. В ней на паровой бане греется несколько емкостей поменьше с цветным парафином. В них поочередно и окунается заготовка свечи.

Таким образом происходит наращивание разноцветных слоев парафина. Порой их количество может доходить до 35. Затем свечу можно резать. Это самый захватывающий момент в моей работе, так как в процессе резки раскрывается цветовое сочетание и формируется узор свечи. Все элементы: завитушки, цветочки, перекруты, жгутики на свечах – должны быть идеально симметричными и одинаковыми. Нужно успеть вырезать все элементы в течение 15–20 минут, пока свеча не остыла.

Первые заказчики появились практически сразу, как только я выставила свои работы в интернете. По мере того, как увеличивалось количество заказов, рос и объем моей работы. И тут я столкнулась с проблемой. Мне нужно было успевать и свечи делать, и встречаться с клиентами, чтобы передать им готовые заказы, а также рассказывать и отвечать на вопросы о своей продукции в интернете. Я поняла, что без помощника никак. Спустя пару месяцев я взяла к себе ученицу. Обучила ее премудростям своего дела, и теперь мы работаем вместе. Когда она делает свечи, я сижу в интернете, и наоборот. Бывает, что целый день по очереди с ней бегаем от компьютера к столу с оборудованием и назад.

Заказов больше к праздникам

Чаще всего люди заказывают свечи в подарок, поэтому мое дело имеет очень четко выраженную сезонность: чем ближе праздники, тем больше заказов. Много их и в пору свадеб. Родители часто дарят молодоженам символический семейный очаг в виде свечи, который зажигают к концу праздника. Часть заказов поступает из столичных свадебных салонов. А вот местные салоны обращаются крайне редко. Приобрести наши свечки можно также в одном из торговых центров города.

Практически все заработанные деньги уходят на материалы и обновление оборудования. В убыток себе мы, конечно, не работаем, но тратить на себя и свою семью я пока могу только треть от заработанного.

Планы на будущее

Пока я работаю у себя дома, офис в целях экономии решила не снимать. В планах на будущее – открыть собственную мастерскую, где я буду встречаться с клиентами, где будут выставлены все мои работы. Мечтаю также проводить мастер-классы и курсы для желающих обучиться свечному ремеслу. И хоть пока мое занятие приносит мне больше морального удовлетворения и радости, чем денег, я ни о чем не жалею. Где-то я читала: если что-то умеешь делать своими руками и тебе это доставляет удовольствие – грех не заниматься этим делом. А денег, надеюсь, со временем мое дело станет приносить больше. По крайней мере, я для этого делаю все возможное.