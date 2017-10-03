Глава Фрунзенского района Минска: «Джили» - шикарный автомобиль 17 3.10.2017, 9:45

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Артем Цуран похвалил белорусско-китайское авто и размер своей зарплаты «выше среднего по столице».

В октябре прошлого года 37-летний Артем Цуран стал главой Фрунзенского района, где проживает 460 тысяч человек. Накануне годовщины в должности журналисты tut.by встретились с чиновником.

Среди прочего журналисты поинтересовались, является ли зарплата госслужащего для него стимулом?

— До назначения в администрацию у всех была зарплата больше. Но я думаю, что у них были нормальные здоровые амбиции руководителя плюс желание профессионально развиваться. Во-первых, госслужбу надо воспринимать как призвание, во-вторых — как развитие карьеры с возвращением впоследствии того же материального благополучия с каким-то коэффициентом.

А соответствует ли материальное благополучие главы Фрунзенского района объему обязанностей и задач, спросили журналисты.

— Мы начинали жить со своей супругой студентами в таких условиях, что после них уже ко всему привыкли. И жена воспринимает мой доход как тот, на который надо выстроить семейную жизнь.

При этом в связи с оптимизацией госаппарата зарплата Цурана с 1 сентября выросла примерно на 30%. Это выше средней по Минску?

— Насколько я понимаю, это выше среднего дохода по Минску, поэтому, чего жаловаться и чего тут скрывать. Это достойная оплата труда главы района.

Да и вообще Артем Цуран считает, что сейчас в Минске для глав районов созданы все условия, чтобы эффективно работать. Даже старые Mercedes 2001 года им заменили на новые Gelly Emgrand GT. Чиновник поясняет, что они просили Шорца об этом потому, что прежние авто давно выработали ресурс и на их ремонт уходило много денег. Претензий же к белорусско-китайской машине у руководителя нет.

— Шикарный автомобиль! К нам приезжали китайцы, и я встречал мэра Цзилиня на этой машине. Он сказал, что у них это приравнивается к Mercedes и Volvo. Это практически элитный сегмент.