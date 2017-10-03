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В Минске снова «замироточила» стена Щеткиной

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  • 3.10.2017, 9:53
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Фото: Еврорадио

Сегодня утром на ней появилась надпись «Чистота — иллюзия порядка».

В Минске снова «замироточила» известная «стена Щеткиной» (она находится во дворе жилых домов между улицами Карла Маркса, Володарского и проспектом Независимости). Утром 3 октября на ней появилась надпись «Чистота — иллюзия порядка», сообщает euroradio.fm.

Упомянутая стена стала «мироточить» в начале 2017 года. Сначала на ней появился портрет тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной с надписью «Это я придумала налог на безработицу» (отсюда и «стена Щеткиной»). После на ней появлялись и другие граффити, но все они уничтожались сотрудниками ЖЭС. Последний раз «стена Щеткиной» «замироточила» в июне.


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