«Либерализация»: Власти придумали новый способ вытащить деньги из торговцев 4 3.10.2017, 10:51

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ИП ожидают новые денежные поборы.

Законы, распространяющиеся на всех предпринимателей независимо от размера их бизнеса, а обсуждаются исключительно с крупными бизнесменами. Именно так в стране ввели указ № 222, то есть обязательную сертификацию товаров легкой промышленности. Теперь же без участия ИП согласовали другой проект закона - «О национальной системе надзора и развития электронного документооборота». Документ предусматривает в том числе введение электронных накладных. А это - дополнительные денежные вложения, пишет сайт телеканал «Белсат».

«Нас скорее всего обяжут подключить этот СКНО (средства контроля налоговых органов) так же, как мы когда-то подключили электронное декларирование. Это немалые деньги. Это опять ляжет грузом на плечи предпринимателей », - возмущается Ирина Винник, предприниматель из Могилева.

Власти сделали еще один сюрприз

Ударом по карману и новой головной болью для индивидуальных предпринимателей может стать и возможное введение чипирования обуви и одежды, которое уже в прошлом году постигло торговцев мехом.

«Огромнейшая отчетность, за малейшее нарушение - это же все будет в электронном виде - штрафы несуразные. И опять же - целый ворох документооборота», - отметил Андрей Шестераков, предприниматель из Гродно.

«Замороженные» проблемы предпринимателей с введением 222-го указа

«Все те же сертификаты, те же документы на товар, те же законы, которые позволяют по этим документам и сертификатам нас обанкротить в любой момент», - подытожил Анатолий Шумченко, лидер объединения «Перспектива».

В то время, как постоянное вложение в оформление необходимых документов способствует потере индивидуальных предпринимателей, цены на товар соответственно вырастают и становятся уже не по карману потребителю, рынки занимают торговцы из Средней Азии. По словам предпринимателей, относительно дешевые цены они сохранили с помощью так называемой черный торговля - без чеков и накладных. Азиаты записывают на подставные лица новые фирмы каждые 2 года. Именно на этот срок открытое предприятие согласно законодательству освобождаются от проверок.

Последствия же того, что одних - штрафуют и конфискуют их товар даже при незначительных ошибках в накладных, а на нарушения других просто закрывают глаза - очевидны. Только за первое полугодие с рынков ушли 6000 предпринимателей. В прошлом году количество предпринимателей уменьшилось на 9000.