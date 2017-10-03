Фотофакт: Национальный флаг Беларуси приветствуют в Париже 1 3.10.2017, 10:22

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Мэрия французской столицы удивилась, зачем спрашивать разрешение на выход к Эйфелевой башне с бело-красно-белым флагом.

Об этом в «Фейсбуке» написал правозащитник из Витебска Павел Левинов.

«Мэрия Парижа была удивлена запросом на разрешение выйти к Эйфелевой башне с незарегистрированным во Франции белорусским национальным бело-красно-белым флагом!

Как оказалось, национальный флаг Беларуси не посягает на безопасность Франции, не нарушает права и свободы парижан, а также безопасен для здоровья и нравственности населения!»