закрыть
3 октября 2017, вторник, 12:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Национальный флаг Беларуси приветствуют в Париже

1
  • 3.10.2017, 10:22
  • 1,428

Мэрия французской столицы удивилась, зачем спрашивать разрешение на выход к Эйфелевой башне с бело-красно-белым флагом.

Об этом в «Фейсбуке» написал правозащитник из Витебска Павел Левинов.

«Мэрия Парижа была удивлена запросом на разрешение выйти к Эйфелевой башне с незарегистрированным во Франции белорусским национальным бело-красно-белым флагом!

Как оказалось, национальный флаг Беларуси не посягает на безопасность Франции, не нарушает права и свободы парижан, а также безопасен для здоровья и нравственности населения!»


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине