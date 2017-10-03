«95% пропавших находят за трое суток» 3.10.2017, 10:28

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Как будут дальше искать Максима из Беловежской пущи волонтеры «Ангел»?

Поисковики-волонтеры покинули деревню Новый Двор в Беловежской пуще, где более двух недель ищут Максима Мархалюка. Что дальше?

В Новом Дворе остались работать спасатели из МЧС и МВД, которые на выходных обследовали болота. Прошло 16 дней, а следов мальчика не нашли. CityDog.by поговорил с командиром отряда «Ангел» Сергеем Ковганом о том, как дальше добровольцы будут искать Максима и чем еще могут помочь «ангелы» в спасательной операции.

«Было бы страшно, если бы мы пригласили неподготовленных»

– Активная фаза поисков в лесу со стороны отряда «Ангел» приостановлена, потому что массового участия волонтеров больше не требуется: площадь закрыта и перепроверена. Сейчас подготовленные специалисты МЧС и МВД работают по болотистой местности, – рассказывает Сергей.

– В поиски Максима мы включились сразу же после поступления сообщения от местных жителей: в воскресенье 17 сентября ближе к вечеру. В тот момент поисковая группа искала бабушку в Минском районе, которая пошла за грибами и заблудилась – к сожалению, мы нашли ее погибшей.

17-го в Новый Двор прибыл волонтерский отряд «Центр Спас» из Гродно, ребята подготовили ориентировку. Мы, видя, что ситуация с Максимом не проясняется, собрали вводную информацию: когда, при каких обстоятельствах пропал мальчик; выдвинулись на место и организовали сбор поисковой группы.

Это была беспрецедентная поисковая операция: задействовано больше 2 000 людей, из которых зарегистрированных волонтеров – более тысячи. Я лично обзванивал координаторов всех подразделений «Ангела» с просьбой приехать.

Наша задача была обеспечить безопасность прибывшим волонтерам и организовать их действия. Было бы страшно и глупо, если бы мы туда пригласили тысячи неподготовленных людей, а они пошли и заблудились в этом же лесу, и искать пришлось бы их, а не Максима. Объективно мы с задачей справились.

Поиски Максима координировали МЧС и МВД, которые ставили задачи поисковым отрядам «Ангел» и «Центр Спас». А мы в свою очередь координировали добровольцев. Утром в штабе координаторам ставилась задача, что и в каком объеме проверить, – а вечером те отчитывались, что задача выполнена.

«95% находят за трое суток, но пока Максим не найден, его будут искать»

– Ориентировка на Максима обозначена «красным щитом», – продолжает Сергей. – Мероприятия «красного щита» значат, что другие поисковые мероприятия приостановлены и все силы направлены на оказание помощи в поиске ребенка. «Красный щит» вводится редко: когда поступающая информация сопряжена с угрозой жизни и здоровья человеку. Мы в «Ангеле» придумали такую классификацию для себя, но я уверен, что в других отрядах тоже что-то подобное есть.

В этом году ввиду того, что обращения о пропавших к нам поступали вовремя и без отлагательств, практически все выезды давали положительный результат. Раньше к нам обращались через неделю-две, потому что о нас мало кто знал, терялось много времени. А время играет огромную роль. В первые трое суток пропавшие люди находятся в 95% случаев, и неважно где: в городе, в деревне или лесу.

Есть активная фаза поисков, но пока человек не найден, никто его из поисков не снимает. Бывает, что у нас ориентировка опубликована на сайте и в группах, а по ней звонят через год. Однажды искали психически нездорового человека, информация о котором была размещена больше года. И тут звонят из глухой деревни и говорят, что здесь уже неделю какой-то посторонний. Местные посмотрели информацию в интернете – оказывается, он разыскивается.

Информация об уехавших на заработки в Россию и пропавших размещается передается организациям, которые находятся в России, Украине, Польше. Те тоже распространяют ориентировки, проверяют информацию, если поступают какие-то сигналы. При таком взаимодействии уже удалось вернуть на родину не один десяток белорусов, в том числе тех, которые находились в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане.

К сожалению, СМИ пишут о волонтерском отряде, который работает каждый день, только в трешовых ситуациях. Мы никогда не сможем этого перебороть, наверное. Нам звонят, когда совершено убийство или пропал ребенок.

Мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда родственники всеми силами пытаются пробиться в СМИ с информацией о пропавшем, но им отказывают. А когда человека найдут убитым, все медиа наперегонки зазвенят.

«Мы готовим волонтера, способного помогать в поисках»

– «Ангел» – это частное учреждение, в уставе которого записано: «Помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию». Розыск пропавших – функция милиции, которая во все времена обращалась к населению за помощью.

Скажем, когда пропал Максим, милиция обращалась на предприятия с просьбой выделить людей для прочеса леса. Теперь появился такой общественный ресурс в виде «Ангела» и других отрядов. Только наша задача – подготовить волонтера, который способен оказать помощь в поиске.

В наших рядах совершенно разные люди: кто-то повар, кто-то адвокат, мужчины и женщины, дети и дедушки. Масштабное обучение добровольцев организуется один раз в год на большие выходные, чаще всего на майские праздники. Мы собираем со всех регионов волонтеров, чтобы показать им тот минимум, которым нужно овладеть, чтобы оказывать помощь в поиске людей.

Сейчас на нашем сайте и в социальных сетях размещены десятки ориентировок о пропавших людях. Люди сами решают, готовы ли они что-то сделать: выехать на место, расклеить ориентировки. Мы только координируем, чтобы был максимально высокий процент отдачи от работы.

По официальной информации, которую журналистам удалось получить сегодня, известно, что сейчас в штабе поисков Максима Мархалюка участвует 21 спасатель из МЧС.

16 сентября Максим Мархалюк, который живет в деревне Новый Двор Свислочского района Гродненской области, пошел гулять с друзьями. Детвора носилась возле дома, но Максим решил пойти по грибы. Ни приятелей, ни родителей это не насторожило – деревня находится в двух шагах от Беловежской пущи, считай, вся жизнь проходит в лесу, в котором местные чувствуют себя как рыба в воде. Вечером мальчик не вернулся домой. Родители забили тревогу и обратились в милицию. В поиске Максима в Беловежской пуще приняли участие около 2000 человек со всей страны.