Стрелок из Лас-Вегаса оказался мультимиллионером 4 3.10.2017, 10:44

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Стали известны и другие неожиданные подробности о Стивене Пэддоке.

Звучит нелепо, но самый кровавый теракт в истории Соединенных Штатов - дело рук 64-летнего американского пенсионера по имени Стивен Пэддок, пишет по материалам иностранных СМИ kp.by.

Сначала сообщалось, что его застрелили полицейские однако чуть позже появилась информация о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Всего же на данный момент известно о 59 жертвах расстрела и более 500 пострадавших.

Пэддок открыл прицельную стрельбу из автомата с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил трехдневный фестиваль кантри-музыки "Route 91 Harvest". По словам экспертов, жертв могло быть еще больше, так как послушать любимые хиты под открытым небом собралось 40 тысяч человек.

К теракту пожилой мужчина готовился тщательно - в его номере правоохранители обнаружили 19 винтовок и сотни боеприпасов. Несколько орудий были с дорогими оптическими прицелами и на штативах. Известно, что в течение примерно 10 минут Стивен Пэддок успел выпустить по людям сотни пуль.

- Где, черт возьми, он достал автоматическое оружие? - недоумевает брат стрелка Эрик. - У него не было военного прошлого, он был обычным парнем, живущим в городке Мескит и приехавшим в Вегас поиграть в казино.

Полицейские, впрочем, нашли ответ на вопрос Эрика. Точнее нашли оружейный магазин, где отоваривался Пэддок, и по словам генерального менеджера, у «постоянного клиента» имелись все необходимые бумаги и не было проблем с законом.

Следствием также установлено, что в гостиничном номере вместе со стрелком была зарегистрирована 62-летняя женщина по имени Мэрил Дэнли. По некоторым данным они жили вместе 2 года, и она может быть соучастницей нападения. Пока неизвестно, нашли ее или нет.

По словам Эрика, их отец Бенджамин Патрик Пэддок был серийным грабителем банков. В списках ФБР он даже проходил, как один из десятка самых разыскиваемых преступников в США. Известность Пэддок старший получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. О нем вспоминают, как о психопате с суицидальными наклонностями.

Устроивший бойню в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был богатым человеком. Свои миллионы, по словам брата Эрика, он заработал благодаря удачным инвестициям в недвижимость. Но о каких-то финансовых трудностях, которые мог бы испытывать Стив перед нападением, брат не знает.

Группировка «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность за инцидент в Лас-Вегасе. Как сообщило информагенство боевиков «Амак», несколько месяцев назад Стивен Пэддок принял ислам и присягнул «халифу» ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Эта версия отрабатывается, как одна из основных, однако спецслужбы, по всей видимости, относятся к ней скептически. Как рассказали в ФБР, пока никаких официальных данных о связях стрелка с какими-либо экстремистскими группировками не поступало.