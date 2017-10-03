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Венгер о переходе Глеба в БАТЭ: Никто не подписывает футболиста ради одного матча

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  • 3.10.2017, 10:48
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Тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал возможный переход белорусам в состав борисовчан.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшееся возвращение Александра Глеба в БАТЭ, пишет «Трибуна»:

«Глеб? Увидел того же молодого парня, каким он приходил в «Арсенал». Он отлично выглядит. Глеб очень мотивирован продолжать играть в футбол. Как я понял, он доволен своей жизнью. Разумеется, мы поговорили о БАТЭ. Но не переживайте, никаких секретов он не рассказал.

Несостоявшийся переход Глеба? Понимаю БАТЭ. Никто не подписывает футболиста ради одного матча. Хотя знаю, как сильно Глеб хотел сыграть против нас», – сказал Венгер.


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