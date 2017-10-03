Венгер о переходе Глеба в БАТЭ: Никто не подписывает футболиста ради одного матча

Венгер о переходе Глеба в БАТЭ: Никто не подписывает футболиста ради одного матча1
- 3.10.2017, 10:48
- 1,374
Тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал возможный переход белорусам в состав борисовчан.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшееся возвращение Александра Глеба в БАТЭ, пишет «Трибуна»:
«Глеб? Увидел того же молодого парня, каким он приходил в «Арсенал». Он отлично выглядит. Глеб очень мотивирован продолжать играть в футбол. Как я понял, он доволен своей жизнью. Разумеется, мы поговорили о БАТЭ. Но не переживайте, никаких секретов он не рассказал.
Несостоявшийся переход Глеба? Понимаю БАТЭ. Никто не подписывает футболиста ради одного матча. Хотя знаю, как сильно Глеб хотел сыграть против нас», – сказал Венгер.