День германского единства - миссия, которая продолжается Инес Поль, dw.com

3.10.2017, 10:59

С 1990 года Германия 3 октября отмечает свое воссоединение.

Несмотря на все нерешенные проблемы, на разочарование несбывшимися ожиданиями, на незавершенные проекты, это радостный день. День, когда мир раз за разом с удивлением признает, что страна, которая в ответе за многие ужасы, мирно разрушила стену, столько лет ее разделяющую, и вновь объединилась, чтобы в форме надежной демократии и процветающей экономики стать одной из опор западного мира.

Мир выбился из колеи

Но в этом году в Германии прошли выборы в бундестаг. И правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) заняли третье место почти с 13 процентами голосов. С того дня боевой призыв, с которым граждане ГДР боролись за свою свободу, звучит совсем по-другому. "Мы - народ", - заявляли они в Дрездене и других городах в 1989 году, и тем самым привели к падению неправовую систему ГДР. "Мы - народ" тогда означало: мы хотим демократическим путем принимать участие в решении вопроса, в какой стране хотим жить. И больше не позволим угнетать нас и повелевать нами.

Сегодня, после того как в лице АдГ правые популисты впервые прошли в бундестаг, те же слова: "Мы - народ" в их устах звучат совершенно иначе. В них больше не главенствует требование к демократии, к участию в принятии решений. Для многих "Мы - народ" между тем звучит прежде всего как "А вы - не народ, вы здесь не свои, вы ни к чему". И это относится к беженцам, которые в течение двух последних лет прибыли в Германию в поисках защиты, в надежде обрести перспективы. Но это является и в целом реакцией на мир, который выбился из колеи и который никогда уже не будет таким, как прежде.

Миллионные потоки беженцев

Миллионы людей двинулись в путь, согнанные с родных мест войнами, эпидемиями, засухами и наводнениями. И миллионы людей еще последуют за ними. Их стремление воспользоваться своим правом на лучшую жизнь просто так не остановить. Не все эти люди непременно захотят в Европу. Но перемещение потока мигрантов и его последствия окажут заметное влияние на весь мир.

Поэтому "Мы - народ", задуманное как окрик-ограничение, является беспомощной речевкой, адресованной не только политикам, но и 87 процентам немецких избирателей, которые проголосовали против АдГ. В отличие от 1989 года, это девиз вовсе не того большинства, которое объединилось в понимании себя как народа.

Тем не менее, бесхитростное "продолжаем, как жили", ограничение собственной карьерой, уход в частную сферу - это недостаточный ответ на результаты выборов. И сложные переговоры о создании правящей коалиции служат подтверждением тому, что речь идет о серьезном вопросе: в какой стране мы хотим жить.

Единство не само собой разумеется

Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете (Johann Wolfgang von Goethe) устами Фауста говорит: "Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство". Эта фраза, кажется, написана прямо для нынешнего Дня германского единства. Ведь это единство не является просто данностью. Оно не является тем фактом, за который другие когда-то боролись, а теперь оно существует само собой. Требуется приложить усилия, чтобы его сохранить.

Успех АдГ в землях запада Германии - Баварии и Баден-Вюртемберге - окончательно подтверждает, что разделение на проблемы востока и запада Германии стало для нынешнего мира упрощением. Сейчас речь идет о борьбе за Германию, которая себя осознает членом ЕС, которая твердо базируется на Основном законе и как следствие своего богатства и влияния обретает ответственность помогать там, где людям плохо живется. Германия празднует День единства, который в 2017 году больше является миссией, нежели воспоминанием.

Инес Поль, dw.com