Будем солидарными с Николаем Статкевичем 1 3.10.2017, 11:07

Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса нуждается в поддержке.

К солидарности с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, которого 26 cентября снова осудили за акцию против учений «Запад-2017», на своей странице в «Фейсбуке»Ольга Тышкевич.

Активистка призвала отправлять в твиттер европейских политиков картинку с призывом посодействовать освобождению белорусского политика.

Вот образцы:

@RepChrisSmith Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus

@JosephDaul Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus #EPP

@BZdrojewski Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus

@AlanDuncanMP Lawyer was not allowed to visit M.Statkevich since he was arrested. "No spare rooms" they say. 7 days in a row #Belarus