Сергей Жадан: Белорусам и украинцам нужно держаться вместе 3.10.2017, 11:14

Сергей Жадан

В Белостоке проходит 8-ой литературный фестиваль «Zebrane».

Сергей Жадан - известный украинский писатель и поэт, иностранный гость 8-го литературного фестиваля «Zebrane», который проходит в белостокском клубе «Смена климата».

Творческое сообщество как Беларуси, так и Украины очень похоже, говорит «Радыё Рацыi» Сергей Жадан:

- В общем, в ситуации, когда Россия пытается реализовать свой имперский проект, нам просто необходимо держаться вместе. Звучит это довольно абстрактно, но за этим абстрактным можно найти конкретные вещи. По крайней мере культурные среды должны держаться вместе, поддерживать друг друга. Ведь и вам есть чему поучиться у нас, и нам не стоит задирать нос, так как в Беларуси тоже есть чему поучиться.

В рамках 8 литературного фестиваля «Zebrane» запланировано 12 встреч с литераторами и экспертами. А также музыкальные встречи. Встреча с Сергеем Жаданом как иностранным гостем длилась 1,5 часа, литератор не только рассказывал о своем творчестве, но также отвечал на вопросы жителей Белостока.