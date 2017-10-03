Что обсуждали Путин и Бердымухамедов 3.10.2017, 11:21

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

За взаимным обменом орденами скрываются куда более важные проблемы.

2 октября Владимир Путин после пятилетнего перерыва посетил Туркменистан. В Ашхабаде лидеры двух стран обсуждали расширение сотрудничества, однако о возобновлении закупок туркменского газа Россией речи не идет, уверены опрошенные РБК эксперты.

В понедельник, 2 октября, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, чтобы на переговорах с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым обсудить развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию в Афганистане. Президент Туркменистана принял его в новом президентском дворце из белого мрамора и с золотыми куполами, построенном в 2011 году.

Главным церемониальным событием визита стал обмен орденами: Путин вручил Бердымухамедову орден Александра Невского за вклад в развитие отношений, Бердымухамедов Путину — орден «За вклад в развитие сотрудничества», назвав российского лидера «мудрым и видным» политическим деятелем. В свою очередь, Владимир Путин отметил «впечатляющий рывок в развитии», который сделал Туркменистан, «заботливое отношение к русскому языку, который преподают в большинстве школ», а также то, что Ашхабад «превратился в жемчужину».

Согласно статуту ордена Александра Невского его вручают иностранным гражданам «за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии». С момента воссоздания ордена в 2010 году им были награждены 205 человек, в том числе лидеры всех среднеазиатских республик, кроме Узбекистана: Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Эмомали Рахмон, теперь и Бердымухамедов.

Туркменский орден «За вклад в развитие сотрудничества» был учрежден накануне приезда российского президента, и Путин стал первым его кавалером.

Без газа и связи

На встрече два лидера обсуждали расширение сотрудничества прежде всего в торговле. Развивать его, как следует из списка подписанных в присутствии президентов документов, Москва и Ашхабад будут прежде всего в сферах образования и на региональном уровне. Соглашение о развитии торгово-экономических отношений подписал с правительством Туркменистана губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а губернатор Орловской области Вадим Потомский установил побратимские отношения между Орлом и городом Мары.

Путин на переговорах в расширенном составе констатировал, что товарооборот между странами «припал». Торговые связи, как говорится в материалах пресс-службы Кремля, с 2014 года ослабевают. В 2016 году товарооборот составил $687,2 млн, что на 30% меньше, чем в 2015 году. Доля России во внешнеторговом обороте Туркменистана — 5%, а основным партнером республики является Китай (по сводным данным за три с половиной года, доля Китая в товарообороте — 24,9%).

Снижение товарооборота объясняется в том числе отказом России от закупок туркменского газа. 2 октября никаких заявлений на эту тему не прозвучало. При этом в составе российской делегации не было руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Один из членов российской делегации сказал РБК, что газовый вопрос не обсуждался на переговорах ни в узком, ни в широком составе. Однако, отметил он, президенты также общались и с глазу на глаз.

При этом Ашхабаду некуда продавать дополнительные объемы газа, кроме России. Отказавшись от газа из Туркменистана, Россия стала закупать его в Узбекистане, который, в отличие от Ашхабада, в 2015 году пошел на снижение закупочной цены. И Ашхабад теперь оказывается в крайне сложном положении — согласованная с «Газпромом» арбитражная пауза истекает в конце 2018 года, но с учетом контракта с Узбекистаном (где есть пункт «бери или плати») у «Газпрома» в течение нескольких лет не будет необходимости закупать туркменский газ.

Ожидать решения газового вопроса в ходе этого визита не следовало, объясняет директор Фонда энергетической безопасности РФ Константин Симонов. Восстанавливать закупки у России причин нет, уверен он. В России перепроизводство своего газа, поэтому необходимости докупать туркменский газ для выполнения экспортных контрактов нет, объясняет эксперт. Восстановление поставок было бы возможным при необходимости решить таким образом какие-то политические вопросы, но таких вопросов нет, уверен Симонов.

Вопрос о работе компании МТС, которая в пятницу, 29 сентября, объявила о вынужденной приостановке предоставления услуг в Туркменистана, также не поднимался, рассказал один из участников переговоров в широком составе.

В состоянии нейтралитета

Бердымухамедов не раз во время переговоров благодарил Путина за уважение нейтрального статуса страны — Туркменистан не входит в оборонный союз ОДКБ, не стремится в Евразийской экономический союз. Туркменский лидер назвал Россию «добрым соседом» — редкое выражение для президента центральноазиатских стран. России важно иметь союзнические отношения с этой страной. Во-первых, у Москвы и Ашхабада есть обоюдная заинтересованность в укреплении безопасности на туркмено-афганской границе, во-вторых, в интересах Москвы предотвратить дрейф Ашхабада в сторону Запада, говорит политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Афганистан пунктирно обсуждался на переговорах, но практические действия не обсуждались, рассказал РБК участник делегации.

У Туркменистана и Афганистана почти 750 км общей границы. Не о всех инцидентах на границе и в приграничных областях Афганистана становится известно, однако об обострении ситуации именно в этом районе эксперты говорят с 2016 года. Год назад в августе на границе был убит туркменский пограничник и двое ранены. В июне этого года «Радио Азатлык» сообщало о задержании на юго-востоке Туркменистана четырех боевиков запрещенной в России группировки ИГ. Россия может предложить Туркменистана информационное сотрудничество и обеспечение, возможно, военно-техническое сотрудничество в ограниченном объеме, говорит Дубнов.

Проблемы с российской связью

29 сентября российская телекоммуникационная компания МТС объявила, что ее туркменская «дочка» приостанавливает оказание услуг в стране в связи с действиями местного государственного оператора «Туркментелеком». Эта компания отключила «дочку» МТС от каналов связи. Это произошло после того, как регулирующие органы Туркменистана приостановили действие выданных МТС разрешений на использование частот и других необходимых ресурсов, объясняла МТС в своем сообщении.

МТС начала работать в Туркменистана в 2005 году, купив за $46,7 млн местного оператора Barash Communications Technologies Inc. В 2010 году МТС прекратила оказание услуг в стране из-за истечения срока действия договора с местным министерством связи, по которому российская компания должна была отчислять в бюджет 20% чистой прибыли помимо налогов. В 2012 году МТС возобновила работу, подписав новое соглашение с необходимостью отчисления 30% чистой прибыли в бюджет республики. Этот договор действовал пять лет с возможностью пролонгации на такой же срок. У МТС в Туркменистана было 1,7 млн абонентов по состоянию на конец второго квартала этого года.

Представитель МТС не стал отвечать на вопрос РБК, ожидают ли в компании какого-то позитивного эффекта от визита российского президента в Ашхабад в смысле разрешения ситуации.