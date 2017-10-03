Предприниматели готовы начать забастовку 2 3.10.2017, 11:34

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ИП могут прекратить работу уже с 1 января.

Форум предпринимателей, прошедший 2 октября в "Доме Москвы" в Минске, показал очевидное: государство не слышит индивидуальных предпринимателей, пишет belaruspartisan.org.

Представительница Фонда социальной защиты населения на многочисленные упреки предпринимателей обозвала их дебилами и бросила в сердцах: "Многие рады и этому".

Повестка дня форма определила круг проблем, которые навалились на предпринимателей всей мощью: введение патента, оценка декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», вопиющие нарушения работы торговых объектов, контролируемых выходцами из Средней Азии, реакция властей и последствия их деятельности, влияющие на бизнес других субъектов хозяйствования РБ; возможность перехода на принцип «Не работаешь – не платишь» в ФСЗН; лжепредпринимательские структуры; сертификация; штрафы и проверки; расширение перечня товаров с чипами RFID-метками (активно в данный момент идут прения в ЕЭС) и нынешних условий работы с чипами RFID-метками (меха, дублёнки).

Участники форума обсудили далеко не весь перечень проблем - не хватило времени.

Руководитель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко объявил, что в декабре 2017 года пройдет еще один Форум предпринимателей, который примет решение о формате работы с 1 января 2018 года. Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушьянц предупредил, что приостановка работы - "не выход из ситуации".

"Многие рады и этому"

Такому финалу предшествовало эмоциональное обсуждение предпринимательских проблем, которое иногда хлестало через край.

Например, предприниматели добиваются того, чтобы строить отношения с ФСЗН по принципу "не работаешь - не платишь". Один из предпринимателей адресовал представительнице Фонда соцзащиты прямой вопрос: «Предприниматель имеет право раз в году на отпуск, протяженностью 21 день - так называемые "налоговые каникулы". В этот период ИП не платят налоги, но вынуждены делать отчисления в ФСЗН. Почему?»

Представительница ФСЗН подчеркнула, что сейчас рассматривается вариант неуплаты в фонд в том случае, если предприниматель сможет подтвердить, что определенный период не работал. Весь вопрос заключается в том, каким образом это подтверждать. Хотя, считает чиновница, эта норма будет поддержана. Стоит отметить, что до 2014 года предприниматели и работали по такой схеме. То есть сначала чиновники создали проблему, а теперь делают вид, что пытаются ее решить.

Вообще, уплаты в ФСЗН вызвали бурю возмущения в зале. Пенсионер-предприниматель привел личный пример, заявив, что выгоднее считаться "тунеядцем", нежели делать отчисления в ФСЗН. По словам пенсионера, он семь лет работал ИП по документам жены, теперь получает пенсию более 200 рублей, а жена, всю жизнь проработавшая по документам и делавшая отчисления в ФСЗН, получает только 173 рубля.

Дальше - больше. Предприниматели возмущаются: зачем работать и делать отчисления в ФСЗН, если в результате и ИП, и бомж получают практически одинаковую пенсию?

Анатолий Шумченко попытался сбить накал страстей, но это не помогло и представительница ФСЗН под возгласы возмущения в итоге покинула трибуну, обозвав сидевших в первом ряду "дебилами" и, бросив в сердцах: "Многие рады и этому".

Тем не менее, на форуме была достигнута устная договоренность обсудить взаимоотношения предпринимателей с ФСЗН на отдельном совещании. Разумеется, если руководство Фонда согласится.

"Вы начнете строить всех через 15 минут"

Петр Арушьянц пометил себе пять проблем, которые требуют безотлагательного решения: возможность введения патента, чипирование обуви, засилье азиатов на розничном рынке, установка средств контроля налоговых органов (СКНО) на кассовое оборудование и в торговые автоматы, работа с ФСЗН. Но, к сожалению, предприниматели содержательных ответов не получили. "Я вижу проблемы, которые следует решать, а патент - из области фантастики", - отметил чиновник.

Анатолий Шумченко, напротив, считает, что вопрос введения патента, фиксированного платежа, после уплаты которого ИП больше никому ничего не будет должен, необходимо рассматривать в первую очередь.

Петр Арушьянц считает, что все проблемы следует обсуждать на рабочей группе по работе ИП при Минэкономики, в которую входят 27 человек. Следующее заседание пройдет в октябре.

А вот стремление индивидуальных предпринимателей включить своего представителя в Совет по развитию предпринимательства при Лукашенко, например, Анатолия Шумченко, натолкнулось на явное сопротивление со стороны чиновника:

- Вы не сможете продержаться в совете и начнете всех строить через 15 минут, - подчеркнул Петр Арушьянц.