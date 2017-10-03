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Белорусская группа ЛСП появилась на шоу «Вечерний Ургант»

  • 3.10.2017, 11:36

Музыканты спели и заодно анонсировали весенний концерт в Москве.

Очередной выпуск программы «Вечерний Ургант» состоялся 2 октября. В студию «Первого канала» приехала белорусская группа «ЛСП». Музыканты спели и заодно анонсировал весенний концерт в Москве на внушительной площадке Stadium Live, пишет tut.by.

На выходных зрители гадали, какую песню исполнит ЛСП. Чаще всего в комментариях упоминались акустические версии «Монетки» и «Белого танца», но нет — в эфире прозвучал трек альбома «Tragic City» — «Лабиринт отражений».

В апреле ЛСП даст концерты на крупнейших столичных площадках (А2 в Петербурге и Stadium Live в Москве).

Напомним, что одним из участников группы является Петр Клюев, известный своей гражданской позицией и популяризацией белорусской национальной культуры.


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