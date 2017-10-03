Житель Гродно продал автомобиль без договора и оказался в суде 1 3.10.2017, 11:52

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Реальная история с туманной перспективой.

О том, как правильно продавать или покупать автомобили, журналисты писали не раз и не два. В большинстве своем несоблюдение простых правил и норм законодательства влечет для лиц, его допустивших, неблагоприятные последствия в виде необходимости возвращаться на круги своя и регистрировать сделку так, как того требует закон. Это в лучшем случае, в худшем - нерадивый продавец или покупатель автомобиля могут сами оказаться в суде и столкнуться с перспективой расстаться с круглой суммой.

В редакцию abw.by обратился житель Гродно Виталий. Его история могла встать в ряд других, таких похожих друг на друга, но последствия, с которыми он столкнулся в результате несоблюдения простейших правил, выделяют историю из общей череды. А ведь на его месте может оказаться каждый, имеем в виду - каждый, кто поступит так же, как Виталий. Теперь непосредственно о том, как делать нельзя.

"Долгое время я был обладателем старого Renault 19. Как водится у автолюбителей, приходит время, когда надо расставаться со своим авто. Время моего Renault тоже подошло, я решил его продать. Подал соответствующее объявление в интернете, покупатель объявился довольно быстро. Претензий к автомобилю у него не было, и я предложил поехать в ГАИ и оформить сделку купли-продажи. Тут возник такой момент: время было ближе к вечеру, был велик шанс, что в ГАИ мы не успеем. Я настаивал на своем, на что покупатель стал жаловаться, мол, поздно, сам он из другого города, ночевать негде будет и тому подобное. В итоге я уступил. Мы договорились в ближайшее время созвониться, покупатель пообещал приехать и оформить договор как положено, со снятием с учета и регистрацией в ГАИ. После он рассчитался и уехал домой".

Виталий совершил первую ошибку. В Указе Лукашенко №504 от 15.10.2007 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств" сказано:

На территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований указа.

Договоры купли-продажи вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном Совмином, с проставлением отметки о регистрации в ГАИ.

И вторая ошибка, которую бы не следовало совершать, - регистрация договора в ГАИ осуществляется в присутствии сторон, о чем говорит постановление Совмина РБ №1459 от 05.10.2007 "О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения колесных механических транспортных средств, прицепов к ним и самоходных машин":

1.1. Договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин между физическими лицами, а также между физическими лицами и юридическими лицами, заключаемые в простой письменной форме (далее - договоры), составляются в трех экземплярах и регистрируются в присутствии сторон.

Как выяснится, две незначительные, на первый взгляд, ошибки повлекут за собой весьма неприятные последствия, которых можно было избежать, не поддайся Виталий на уговоры покупателя.

"В общем покупатель уехал, как выяснилось потом - надолго. Он не позвонил ни через неделю, ни через две, он вообще ни разу мне не позвонил, а сам на мои звонки не отвечал. Когда терпение у меня закончилось, я решил обратиться в органы милиции, чтобы этого нерадивого покупателя нашли и обязали составить и зарегистрировать договор купли-продажи автомобиля. Ответ из милиции я получил, но проблему он не решил: обращайтесь, мол, в суд…

… В суд я обратиться не успел, так как суд сам, скажем так, обратился ко мне, прислав исковое заявление, в котором с меня некое Пружанское коммунальное унитарное предприятие "Коммунальник" пыталось взыскать денежные средства за оказанные услуги по хранению проданного мной автомобиля Renault. Это был легкий шок…

Почти 600 долларов - за что? Стал разбираться. Как оказалось, с 09.06.2016 машина находилась под арестом, поскольку лицо, ею управлявшее, а именно тот самый покупатель, находилось в состоянии алкогольного опьянения. На виновника был составлен протокол о нарушении статьи 18.16 КоАП РБ, авто помещено на охраняемую стоянку, где находится до сих пор. Но почему пытаются взыскать именно с меня? Нашел вашу статью "Эвакуация или арест автомобиля: что это и кто платит", где была ссылка на инструкцию "О порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства". Инструкцию я посмотрел внимательно и обратил внимание на пункт 2, в котором сказано, что уполномоченное собственником лицо - это лицо, представившее свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства. Таким образом, водитель, имея на руках все эти документы, был уполномочен мною управлять данным автомобилем, а доверенность на управление не требуется. Тогда почему иск прислали мне, а не ему? Согласно инструкции водитель-нарушитель и есть уполномоченное лицо, представившее свидетельство о регистрации, и в полной мере является стороной возникших правоотношений между КУП и ГАИ".

В словах Виталия есть рациональное зерно исходя из положений прочитанной им Инструкции, но практика и нормы законодательства таковы, что в подобных случаях денежные средства взыскивают именно с собственника автомобиля, указанного в свидетельстве о регистрации. Однако мы акцентируем внимание на другом: имела ли право ГАИ ставить арестованный автомобиль на платную автостоянку? Посмотрим для начала, на каких основаниях машина оказалась на такой стоянке. Сведения об этом мы нашли в постановлении о наложении ареста.

Смотрим внимательно: автомобиль помещен на охраняемую автостоянку КУПП "Коммунальник" после совершения правонарушения, предусмотренного ст.18.16 КоАП РБ, в порядке ст.8.7 ПИКоАП РБ в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания. Короче говоря, пока не будет оплачен штраф. Договор между КУПП "Коммунальник" и ГАИ к делу приложен.

Мы в своих материалах ранее неоднократно акцентировали внимание на том, что помещение автомобилей при их аресте в качестве обеспечительной меры по уплате штрафа на платные стоянки не допускается. Чтобы не быть голословными, запрашивали соответствующую информацию, в том числе в УГАИ Гродненского облисполкома, где был получен однозначный официальный ответ по этому поводу:

Уловили суть? В нашем случае на водителя составлен протокол именно о нарушении ст.18.16 КоАП РБ, автомобиль арестован именно в порядке ст.8.7 ПИКоАП РБ для обеспечения административного процесса (до уплаты штрафа), как следует из соответствующего постановления сотрудника ГАИ, но хранение такого автомобиля осуществляется на безвозмездной основе, никакой оплаты таких услуг не предусматривается.

Почему же в таком случае КУПП "Коммунальник" выставило счет за хранение арестованного в порядке ст.8.7 ПИКоАП РБ автомобиля? Договор между ГАИ и предприятием есть, так и должно быть. Сотрудникам ГАИ известно о том, что арестованные автомобили помещаются на бесплатные (специализированные) автостоянки? Предполагаем, что известно. Но, к сожалению, предприятия, оказывающие услуги по хранению автомобилей, об этом, по всей видимости, не знают, хотя если договор с ГАИ у них имеется, то им должны были разъяснить нюансы хранения автомобилей, арестованных в порядке ст.8.7 ПИКоАП РБ.

Как правило, такие предприятия ссылаются на п.15 Инструкции, где указывается:

Противоречия? Не думаем. Просто сотрудники и должностные лица (владельцы) автостоянок не всегда знают, что для арестованных по ст.8.7 ПИКоАП РБ автомобилей существует особый порядок хранения до уплаты виновником штрафа, то есть в качестве обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания, а именно - на безвозмездной основе. А может, и знают, просто деньги лишними не бывают, ведь практически и юридически услуга по хранению все-таки оказана, поэтому и подают исковые заявления к владельцам автомобилей с требованиями об оплате оказанных ими услуг.

Ну, это их право. Мы считаем, что такие моменты должны быть прописаны в договоре между автостоянками и ГАИ, а зачастую в договорах такого пункта нет, что и дает возможность сторонам по-разному трактовать свои позиции. Если владельцы автостоянок не желают прописывать в договоре пункт о безвозмездном хранении автомобиля в определенных случаях, то тогда, исходя из официального ответа ГАИ, арестованные в порядке ст.8.7 ПИКоАП РБ автомобили должны помещаться на специализированные стоянки, где осуществляется их хранение на безвозмездной основе.

Сейчас просто для справки: а что если автомобиль помещен на штрафстоянку не по основаниям, предусмотренным ст.8.7 ПИКоАП РБ, то есть авто не арестовано в качестве обеспечительной меры, а по другим законным основаниям, например, в порядке ст.8.10 ПИКоАП РБ? В договоре между КУПП "Коммунальник" и ГАИ мы нашли такой пункт:

Что это за разрешение такое и чем оно регламентировано, мы не знаем, и если авто не под арестом и не является вещественным доказательством, а просто доставлено на штрафстоянку за какое-либо правонарушение (например, за создание препятствия для дорожного движения), то транспорт выдается владельцу по первому требованию, о чем в распоряжении редакции ABW.BY имеется исчерпывающий ответ УГАИ МВД РБ. Никаких "письменных разрешений" не требуется!

Если копнуть глубже, то в самой Инструкции (постановление СМ РБ №986), на которую так любят ссылаться владельцы охраняемых автостоянок, когда выставляют счета по оплате оказанных ими услуг по хранению автомобилей владельцам - нарушителям ПДД, есть очень интересный момент, приведем его дословно:

В общем, если денег на оплату штрафа нет (даже если они и есть, но платить настроения нет), то автомобиль все равно должны вернуть по первому требованию собственника. Но тут стоит все же оговориться, что в случае неоплаты владельцы автостоянки впоследствии взыщут денежные средства через суд, что может повлечь для автовладельца дополнительные расходы помимо стоимости самой услуги по хранению.

С правовым ликбезом все, только Виталию придется отстаивать свою позицию в суде.