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Как белорусам слетать туда, где лето, за 37 евро

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  • 3.10.2017, 12:00

Выгодные авиабилеты для осеннего и зимнего отдыха.

Citydog.by продолжает искать выгодные авиабилеты для осеннего и зимнего отдыха. Сегодня вариант с Красным морем, Германией и Англией.

Из Каунаса в Эйлат и обратно за 37 евро

У Ryanair проблемы, но это не мешает им пускать в ход привлекательные для туристов цены. Вот этот, например, позволит вам меньше чем за 40 евро слетать туда, где шумит Красное море, и вернуться назад. Назад, в смысле, в Литву, но тем не менее!

Из Вильнюса в европейские города за 9 евро

Если воспользоваться календарем низких цен на сайте Raynair, то можно найти неплохие варианты на осенние выходные. Например, в октябре за 9 евро из Вильнюса можно слетать в Осло, а в ноябре – в Бремен и Кельн.

Из Вильнюса в Англию за 15 и 20 евро

Ryanair не унимается в заботах о вашем приятном времяпрепровождении. Например, в октябре за 15 евро можно слетать в Лондон. А за 20 евро в Ливерпуль или Бирмингем – но это уже зимой. В этом случае с визой будет немножко сложнее, чем с шенгеном, поэтому озаботиться ей советуем уже сейчас, сразу после покупки билетов!


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