Власти бессильны перед экспансией азиатских торговцев 3.10.2017, 12:11

При проверках государственные органы ограничиваются «рекомендациями».

Проблему недобросовестных торговцев со Средней Азии белорусские предприниматели обсудят на встрече с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем. Об этом было заявлено 2 октября на Форуме предпринимателей с символическим названием «Беларусь - страна для бизнеса», пишет сайт belaruspartisan.org.

«Если бы была выявлена система, их удалили бы в одночасье». Так директор департамента по предпринимательству Петр Арушьянц высказался по поводу недобросовестных торговцев из Средней Азии на форуме предпринимателей.

2 октября Форум предпринимателей снова поднял проблему торговцев из Средней Азии, которые работают без документов. Сами предприниматели уже насчитали 168 магазинов каждый площадью от 200 квадратных метров, где бойкие азиаты ведут торговлю. Где появились азиаты - там отечественные предприниматели «легли».

Азиаты торгуют по крайне низким ценам, что, естественно, на корню подрубает бизнес отечественных ИП. Наиболее распространенные нарушения со стороны азиатов заключаются в отсутствии сертификатов на товар, чеки не пробиваются, маркировки нет. Именно потому белорусские ИП поставлены в неравные условия с азиатами.

Начальник инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский объяснил ситуацию «мораторием» на проверки ИП. За последние три месяца инспекция провела более 20 контрольно-надзорных мероприятий в отношении выходцев из Средней Азии:

«Мы не имеем компетенции выходить с проверками на предприятия, которые были зарегистрированы меньше, чем два года назад. Все эти предприятия были зарегистрированы меньше двух лет назад. Большинство - на наших ИП».

Инспекция провела 20 проверок на 16 субъектах - в каждом случае выявлены нарушения. И что?

«Выдали рекомендации. Потом посмотрели, были ли они учтены. Только четыре субъекта их не устранили. Были составлены протоколы об административном правонарушении. Документы переданы в суд. Может быть, и надо закрывать магазин. Вы меня извините, но у нас таких полномочий нет. И подход ко всем у нас одинаковый», - заявил Александр Романовский.

Директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушьянц упрекнул предпринимателей в том, что год назад на рабочей группе о проблеме говорили только предприниматели из Молодечно - остальные «не хотели даже обсуждать: время упустили».

- Ситуация вроде катастрофическая. Мы сразу же направили множество писем. Вначале пошла волна от местных властей, что все хорошо. Проблему не сразу увидели. Но прошли недели две и начали смотреть на ситуацию по-другому. Если мы говорим, что есть угроза, что уже половина товарооборота ушла в тень (мы же в этом обвиняем азиатов?), тогда почему официальная статистика не видит падения розничного товарооборота? - задался риторическим вопросом Петр Арушьянц.

На что получил логичный ответ: но цифры и не выросли, хотя за это время в стране появились 168 азиатских магазинов.

- Если в какой-либо отрасли происходит резкий скачок вниз или вверх, это сразу же становится предметом самого пристального рассмотрения, и принимаются меры. Если бы здесь была видна единая система, то их убрали бы в одночасье. Никто бы не позволил, чтобы в стране существовала такая устойчивая система, - уверен Петр Арушьянц.

Однако чиновник так и не смог четко ответить на вопрос: а проверяет ли государство фуры с товаром, которые гоняют в Беларусь азиатские торговцы?