Геннадий Федынич: Освобождение Игоря Комлика - это наш общий успех 1 3.10.2017, 12:50

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Ни в чем не виноватый человек отсидел два месяца в тюрьме.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич сказал «Радыё Свабода», что освобождение политзаключенного Игоря Комлика - это общий успех, и что вскоре он выйдет на работу в профсоюз.

«Перспективы дела при нашей системе трудно прогнозировать. Но безусловно, что ни в чем не виноватый человек отсидел два месяца за решеткой. Сейчас следственные действия продолжаются.

Как бы кто ни говорил, что это экономическое дело, какие-то налоги, но людей не обманешь, все знают, что это политическое дело.

Как будет дальше, время покажет. Но то, что Игорь уже на свободе, это намного лучше. То, что он может быть вместе со своими родными, внуками, друзьями.

Я считаю, что это наш общий успех. Люди писали, обращались, пришло более семи с половиной тысяч электронных писем в адрес администрации. Время покажет, дело, к сожалению, никто не отменял. Но не надо искать кота в темной комнате, где его нет», - считает лидер профсоюза РЭП.

По словам Геннадия Федынича, несмотря на два месяца заключения, Игорь выглядит хорошо и бодро.

«Там в последние дни у него были проблемы со зрением. Но слава Богу, чтобы каждый так выглядел и так себя отстаивал. Он так и сказал, что сидеть в тюрьме, если ты ни в чем не виноват, легче, чем когда ты в чем-то виноват», - рассказал профсоюзный лидер.