«Берлин останется свободным!» 3.10.2017, 12:59

Вилли Брандт

Роль Вилли Брандта в истории немецкой столицы.

Шестьдесят лет назад, 3 октября 1957 года, социал-демократ Вилли Брандт был избран правящим бургомистром Берлина.

Брандт, Аденауэр, Кеннеди... В разгар холодной войны история свела этих разных политиков около Берлинской стены. Июнь 1963 года. Жители Западного Берлина приветствуют гостя из Америки. Приезду Джона Ф. Кеннеди к передовой линии холодной войны предшествовало много событий по обе стороны «железного занавеса». За два года до этого исторического снимка в Белый дом было направлено письмо - настойчивый призыв о помощи, пишет dw.com.

Письмо было написано в момент чрезвычайной опасности - в августе 1961 года, на третий день после того, как восточногерманские власти начали возводить Берлинскую стену. И правительство ФРГ в Бонне, и западные державы медлили с реакцией на эти действия ГДР, направленные на то, чтобы остановить поток беженцев на Запад и блокировать Западный Берлин, взяв под контроль ведшие туда автомобильные и железные дороги. В таких обстоятельствах правящий бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт (Willy Brandt), нарушив все дипломатические традиции, обратился к американскому президенту напрямую.

В письме Кеннеди бургомистр описал весь драматизм положения фактически осажденного города и потребовал от лидера мировой державы встать на защиту жителей Западного Берлина. Стена простоит почти три десятилетия, но эта часть города останется свободной.

Кульминацией визита Кеннеди в Западный Берлин стала его речь перед Шёнебергской ратушей. «Я - берлинец!». Эти слова солидарности президент произнес на немецком языке с характерным американским акцентом: «Ich bin ein Berliner!». Они стали символом и исторической вехой.

Третий в лимузине на фотографии - тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). До ухода первого главы правительства ФРГ на политическую пенсию остаются считанные месяцы. С Брандтом их разделяла (или связывала?) вражда, выходившая за рамки обычных разногласий между представителями конкурировавших между собой демократических партий.

Консервативный политик Аденауэр, в годы «третьего рейха» попавший под домашний арест и на несколько месяцев в лагерь, считал социал-демократа и эмигранта Брандта чуть ли не предателем родины, покинувшим отечество в трудное время. Дело доходило даже до личных оскорблений, когда Аденауэр публично и недвусмысленно намекал на внебрачное рождение Брандта.

«Берлин останется свободным!»

В Берлине Брандт впервые оказался во времена национал-социализма: приехал из-за границы под видом иностранного студента. В 1947 году он вернулся в лежавший в руинах город в качестве пресс-атташе норвежской военной миссии, но вскоре стал уполномоченным берлинских социал-демократов по связям с оккупационными властями.

В 1949 году Брандт вошел в первый бундестаг ФРГ. Правящим бургомистром Западного Берлина его избрали в 1957 году. Наступали нелегкие времена. Вскоре разразился так называемый Берлинский кризис. Он начался после того, как Хрущев потребовал вывести из Западного Берлина войска трех западных держав - союзниц СССР во Второй мировой войне, а также разорвать его связи с ФРГ, придав ему статус «вольного города».

Бургомистр Брандт незамедлительно потребовал от канцлера Аденауэра и западных держав не подчиняться требованиям кремлевского ультиматума. «Берлин останется свободным!» («Berlin bleibt frei!»), - заявил он. Эти слова тоже вошли в историю.

Все это вовсе не значит, что Брандт предпочитал конфронтацию мирному сосуществованию. Позже, на посту канцлера, именно он провозгласил своим внешнеполитическим кредо принцип «изменения путем сближения». Именно он стал архитектором так называемой «восточной политики», направленной на нормализацию отношений с Советским Союзом, ГДР и другими восточноевропейскими соседями, за что получил Нобелевскую премию мира.

Вилли Брандт увидит результаты своего труда: доживет до падения стены и объединения страны. В 1990 году он в качестве старейшины откроет первое заседание бундестага единой демократической Германии.

Когда вскоре встал вопрос о переносе столицы из Бонна в Берлин, бывший западноберлинский бургомистр входил в число наиболее активных сторонников этого предложения. Решение было принято лишь с незначительным перевесом голосов.

Канцлерство Брандта - тема отдельная и богатая неожиданными поворотами. Кризисы, исторические жесты, депрессии, обвинения в амурных похождениях, добровольная отставка после разоблачения одного из его ближайших сотрудников, который оказался восточногерманским шпионом...

Брандт стал первым германским канцлером, посетившим Израиль и выступившим с трибуны ООН. Он был первым канцлером ФРГ, приехавшим с визитом в ГДР - в Эрфурт, где, несмотря на все попытки властей удерживать граждан на расстоянии, ему был устроен восторженный прием. Люди просто прорвали оцепление, скандируя «Вилли, Вилли!..»

После переезда столицы в Берлин именем Брандта назвали новую штаб-квартиру СДПГ - партии, председателем которой он являлся более двух десятилетий. У входа первый социал-демократический канцлер Германии смотрит на посетителей, политических внуков и правнуков с высоты своего нечеловеческого роста. Их встречает угловатая, экспрессивная скульптура, похожая на незаконченный эскиз...