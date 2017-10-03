Максима Мархалюка будут искать специалисты по болотам и тяжелодоступным местам 6 3.10.2017, 12:53

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Все задачи по поиску мальчика в Беловежской пуще волонтеры выполнили.

По информации на 9:00 сегодняшнего утра, пропавший в Беловежской пуще мальчик не найден. В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома сообщают, что со вторника в его поисках задействован отряд милиции особого назначения.

— О ходе поисковых мероприятий будут незамедлительно информировать в группе соцсети «ВКонтакте» и на сайте УВД облисполкома, — говорится в сообщении. — Население просят доверять официальной информации и не распространять слухи из непроверенных источников.

— Волонтеры на месте поиска не работают с сегодняшнего дня. В субботу и воскресенье на месте работал поисково-спасательный отряд «ЦентрСпас», — рассказал Onliner.by руководитель ПСО «Ангел» Сергей Ковган. — Все задачи, которые ставили МВД и МЧС, волонтеры выполнили. Сейчас там работают специалисты только по болотам и тяжелодоступным местам, куда допуск волонтеров не осуществляется.

Какой-либо новой информации о мальчике пока нет.

Напомним, ребенок из агрогородка Новый Двор, что в Свислочском районе, 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются. Это самая масштабная поисковая кампания в истории страны.